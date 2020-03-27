с чего всё началось

Наша задача из семи прототипов выбрать самый эффективный. Данная работа сначала проводится в режиме компьютерного моделирования, с понедельника она переходит уже на площадку Центра микробиологии министерства обороны, который сертифицирован к работе с биопатогенами второго класса заражения.

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало семь прототипов вакцины против коронавируса. Об этом в пятницу, 27 марта, заявила глава ведомства Вероника Скворцова в эфире Первого канала. Готовую к применению вакцину можно ждать не раньше чем через 11 месяцев, отметила она.

Скворцова рассказала о семи прототипах вакцины против коронавируса

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