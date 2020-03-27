Коронавирус

ИзвестияИзвестияСкворцова рассказала о семи прототипах вакцины против коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало семь прототипов вакцины против коронавируса. Об этом в пятницу, 27 марта, заявила глава ведомства Вероника Скворцова в эфире Первого канала. Готовую к применению вакцину можно ждать не раньше чем через 11 месяцев, отметила она.
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Вероника Скворцова
Наша задача из семи прототипов выбрать самый эффективный. Данная работа сначала проводится в режиме компьютерного моделирования, с понедельника она переходит уже на площадку Центра микробиологии министерства обороны, который сертифицирован к работе с биопатогенами второго класса заражения.
— Вероника Скворцова, российский политикИнтерфакс 14:39
с чего всё началось
"На сегодняшний день Федеральное медико-биологическое агентство разработало семь прототипов рекомбинантной вакцины, собранной генно-инженерным способом из рекомбинантных белков, на каждом из которых есть эпитопы, места связывания с вирусом", - сказала она в эфире программы "Время
" на Первом канале в пятницу.
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