Коронавирус
ИзвестияСкворцова рассказала о семи прототипах вакцины против коронавируса
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало семь прототипов вакцины против коронавируса. Об этом в пятницу, 27 марта, заявила глава ведомства Вероника Скворцова в эфире Первого канала. Готовую к применению вакцину можно ждать не раньше чем через 11 месяцев, отметила она.
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Наша задача из семи прототипов выбрать самый эффективный. Данная работа сначала проводится в режиме компьютерного моделирования, с понедельника она переходит уже на площадку Центра микробиологии министерства обороны, который сертифицирован к работе с биопатогенами второго класса заражения.
— Вероника Скворцова, российский политикИнтерфакс 14:39
с чего всё началось
"На сегодняшний день Федеральное медико-биологическое агентство разработало семь прототипов рекомбинантной вакцины, собранной генно-инженерным способом из рекомбинантных белков, на каждом из которых есть эпитопы, места связывания с вирусом", - сказала она в эфире программы "Время" на Первом канале в пятницу.ТАСС14:14
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