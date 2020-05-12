Общество
РИА НовостиСкворцова рассказала о состоянии медиков, работающих в «красной» зоне
Примерно 40% медиков, работающих в "красной" зоне, имеют психологические проблемы, 10% из них страдают депрессией, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
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По нашим данным, примерно 40% всех медиков, которые работают в "красной зоне", имеют проблемы уже с восприятием стресса, имеют различные невратизирующие факторы.
— Вероника Скворцова, российский политикКомсомольская правда 08:59
с чего всё началось
Резерв врачей разных специальностей, которые получают очень такой короткий, концентрированный курс обучения, в том числе и приемам самоконтроля и собственной гигиены, — рассказала она в интервью телеканалу «Россия 24».Вечерняя Москва15:05
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