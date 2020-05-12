с чего всё началось

По нашим данным, примерно 40% всех медиков, которые работают в "красной зоне", имеют проблемы уже с восприятием стресса, имеют различные невратизирующие факторы.

Примерно 40% медиков, работающих в "красной" зоне, имеют психологические проблемы, 10% из них страдают депрессией, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.

Скворцова рассказала о состоянии медиков, работающих в «красной» зоне

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