Вероника Скворцова рассказала, когда в России разрешат эвтаназию. Пока в нашей стране данная процедура запрещена и, по мнению министра здравоохранения, ситуация изменится не завтра. Это сложный вопрос и решать его нужно не только на уровне власти, но и учитывая мнение народа.

с чего всё началось

В Кремле нет никакой позиции по этой теме. Мне не известно о каких-то сформулированных рекомендациях, которые поступали бы от правительства на этот счет, поэтому здесь нет каких-либо сформулированных позиций.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сказала, что вопрос о возможности разрешения эвтаназии в России должен решать весь народ посредством референдума. Об этом она сказала в эфире радио kp.ru. Она отметила, что это сложный вопрос, касающийся главного права каждого человека на жизнь.

Скворцова рассказала о возможности разрешения эвтаназии в России

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