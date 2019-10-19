Политика
Газета.RuСкворцова рассказала о возможности разрешения эвтаназии в России
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сказала, что вопрос о возможности разрешения эвтаназии в России должен решать весь народ посредством референдума. Об этом она сказала в эфире радио kp.ru. Она отметила, что это сложный вопрос, касающийся главного права каждого человека на жизнь.
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В Кремле нет никакой позиции по этой теме. Мне не известно о каких-то сформулированных рекомендациях, которые поступали бы от правительства на этот счет, поэтому здесь нет каких-либо сформулированных позиций.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТАСС 06:50
с чего всё началось
Вероника Скворцова рассказала, когда в России разрешат эвтаназию. Пока в нашей стране данная процедура запрещена и, по мнению министра здравоохранения, ситуация изменится не завтра. Это сложный вопрос и решать его нужно не только на уровне власти, но и учитывая мнение народа.Комсомольская правда03:29
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В Кремле прокомментировали заявление Скворцовой о возможном референдуме по эвтаназии
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