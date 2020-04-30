Коронавирус
Газета.RuСкворцова: РФ уже была на плато по числу новых случаев коронавируса
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что последнюю неделю Россия была уже на плато по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекции COVID-19.
Читать в источнике
Оценить325
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 19:42, Ашберн
Политика
Россия обеспокоена вспышками напряжённости на границе Турции и Сирии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила обеспокоенность по поводу вспышек напряжённости в районах границы Турции и Сирии.
News.ru 15:16
Политика
Официальный представитель МИД РФ вызвала Навального на дебаты
Москва, 1 мая 2020, 00:17 — REGNUM Официальный представитель министерство иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова вызвала вызвала на дебаты оппозиционного блогера Алексея Навального и тот согласился.
REGNUM 17:17
Космос
Ученые выяснили, что Солнце — необычно спокойная звезда
ИА Красная Весна 16:57
Гаджеты
Samsung Galaxy S20 Ultra получил самопроизвольно трескающееся стекло
Samsung Galaxy S20 Ultra, представленный пару недель назад, получил самопроизвольно трескающееся стекло основной камеры.
Дни24 01:07
Политика
Песков ответил на слухи о возможном уходе Мишустина с поста премьера
30 апреля Мишустин сообщил президенту Владимиру Путину о том, что его тесты на коронавирус дали положительные результаты.
Известия 16:56
Общество
Российский врач заразил коронавирусом коллег после поездки в Турцию
Сотрудники нейроортопедического отделения НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена в Санкт-Петербурге заразились коронавирусом от коллеги, который приехал из Турции и нарушил режим самоизоляции.
Lenta.ru 16:53
Шоу-бизнес
Умерла солистка группы «Фристайл»
На Украине в возрасте 56 лет скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо. Об этом 30 апреля сообщила в Facebook ее сестра Алла.
Известия 18:43
Экономика
Стало понятно, как подать заявку на субсидию для зарплат сотрудникам в электронном виде
Форма заявления приведена в приложении к постановлению; в электронном виде по ТКС или через личный кабинет.
Время Бухгалтера 08:26
Общество
Разведка США считает, что коронавирус не был создан искусственно
«Разведывательное сообщество согласно с широким консенсусом ученых, что вирус COVID-19 не был создан человеком и не был генетически модифицирован»,— говорится в сообщении.
Коммерсантъ 18:37
Авто
Kia привезёт в Россию кроссовер Kia XCeed
Kia Seltos можно приобрести от 1 099 900 рублей, топовая вариация транспортного средства обойдется в 1 999 900 рублей.
SpeedMe вчера в 13:27
Здоровье
В пяти регионах заболеваемость пневмонией выросла более чем в 1,5 раза
В каждом третьем регионе России в январе—феврале 2020 года значительно, более чем на 10%, выросла заболеваемость пневмонией.
РБК 08:46
Политика
Мишустин рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о своем самочувствии после заражения коронавирусной инфекции.
Peterburg2.ru 14:44
Хоккей
«Автомобилист» объявил об уходе семерых игроков
Хоккейный клуб «Автомобилист» сообщил об уходе семерых игроков из основной команды, а также двух членов молодёжки «Авто» и двух участников тренерского штаба.
Телеканал ОТВ 15:29
Армия и оружие
У турецких военных заметили антисуицидальные винтовки
Военное дело 10:15
Спорт
Футболист «Луча» Калугин подверг критике губернатора Приморья Кожемяко
Игрок владивостокского «Луча» Дмитрий Калугин подверг критике заявление губернатора Приморского края Олега Кожемяко о том, что в профессиональных спортивных клубах региона не выступают местные воспитанники.
RT на русском 11:01
Политика
Владимир Егоров освобожден от должности министра образования Якутии
Владимир Егоров освобождён от должности министра образования и науки Якутии в связи с переходом на другую работу.
Якутия Daily 01:36
Общество
Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США
Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США.
Lenta.ru 09:29
Авто
УАЗ показал дом на колесах на базе УАЗ «Буханки»
УАЗ и московская компания «Люкс Форм» представили автодом «Байкал» на базе «Буханки», изначально созданный для европейских клиентов.
Автоновости дня вчера в 05:07
Политика
Трубоукладчик «Академик Черский» взял курс на Калининград
Главный претендент на достройку "Северного потока-2" трубоукладчик "Академик Черский" сменил пункт назначения с Находки на Калининград.
Российская газета 10:47
Здоровье
Академик РАН рассказал об уникальности нового коронавируса
Академик РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ имени Н.И. Пирогова Александр Чучалин рассказал, в чем состоит уникальность нового коронавируса SARS-CoV-2, который приводит к заболеванию COVID-19.
Rambler News Service 11:33
Наука
Обнаружено новое средство от коронавируса
Исследователи связали два вида антител, продуцируемые организмом лам, чтобы создать средство, которое связывается с ключевым для проникновения коронавируса в человеческую клетку белком.
Lenta.ru 13:27
Футбол
Агуэро боится возобновления сезона
Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро с опаской ждёт возобновления сезона в Англии.
Евро-футбол.ру 16:08
Армия и оружие
Психически больной «ВСУшник» пустил в ход топор: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Олега Никитина.
Rusvesna.su вчера в 09:47
Общество
В Подмосковье вводят обязательное ношение защитных масок на улице
Воробьёв отметил, что система обязательного ношения масок при выходе из дома будет внедряться поэтапно и коснётся также работодателей, которые собираются возобновить свою деятельность в сферах строительства и услуг.
REGNUM 10:16
Технологии
Эксперт рассказал, чем рискует владелец «серого» смартфона
Чтобы ваш телефон не попал в "черный список" производителя или оператора связи, при его покупке надо проверить IMEI-код, рассказал агентству "Прайм" директор "Кселла" Алексей Буянов.
ПРАЙМ 19:11
Общество
Собянин рекомендовал пассажирам метро носить маски и перчатки
Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пассажирам Московского метрополитена носить защитные маски и перчатки.
RT на русском 13:25
ЖКХ
В Москве перенесли сроки отключения горячей воды
Горячую воду в жилых домах Москвы начнут отключать с 1 июня. Об этом агентству «РИА Новости» заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
РБК 16:18
Игры
На ПК и Xbox One вышел ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2
В Battle.net и MS Store стартовал ремастер шутера от первого лица Call of Duty: Modern Warfare 2, версия которого для PS4 вышла 31 марта, но недоступна для покупки в российском PS Store.
ЭндлессГеймОвер 02:58