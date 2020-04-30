Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что последнюю неделю Россия была уже на плато по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекции COVID-19.

Скворцова: РФ уже была на плато по числу новых случаев коронавируса

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