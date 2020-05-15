Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на онлайн-пресс-конференции рассказала о результатах доклинических исследований препарата "Мефлохин" по лечению коронавируса.

с чего всё началось

Противомалярийный препарат «Мефлохин» оказался одним из самых эффективных в лечении коронавируса. 70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.

Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса

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