Коронавирус
BFM.ruСкворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса
Противомалярийный препарат «Мефлохин» оказался одним из самых эффективных в лечении коронавируса. 70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
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с чего всё началось
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на онлайн-пресс-конференции рассказала о результатах доклинических исследований препарата "Мефлохин" по лечению коронавируса.РИА Новостивчера в 09:35
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Скворцова назвала препарат, показавший эффективность при борьбе с коронавирусом
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РПЦ приняла решение отказаться от мозаики с изображением Иосифа Сталина в главном храме Вооруженных сил, который был построен в парке «Патриот» в Московской области, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК вчера в 23:30
Авто
Tesla готовится обрушить цены на электрокары
Как только выпуск новых электрокаров будет налажен, производители обрушат цены на уже выпущенные модели для того, чтобы быстро реализовать их.
Car.ru вчера в 00:16
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Lenta.ru вчера в 21:20
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Палата представителей США одобрила помощь экономике на $3 трлн
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Коммерсантъ вчера в 22:04
Космос
НАСА планирует пять выходов в открытый космос с борта МКС в июне
Американские астронавты в июне совершат пять выходов в открытый космос с борта Международной космической станции, следует из материалов НАСА, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 20:20
Общество
Китай ответит на санкции США, введенные против компании Huawei
Пекин, 15 мая 2020, 16:20 — REGNUM В ответ на ограничения, введённые Вашингтоном в сферу закупок американских микрочипов для нужд китайской компании Huawei в Пекине готовят санкции против американских компаний Apple, Cisco Systems, Qualcomm и "Боинг", сообщает 15 мая издание Global Times Более подробно ответные санкции Китая будут описаны позднее, после окончания их проработки.
REGNUM вчера в 09:20
Экономика
Торги на бирже Нью-Йорка завершились незначительным ростом индексов
Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже завершились в пятницу незначительным ростом ключевых индексов.
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Игромания.ру вчера в 10:35
Армия и оружие
Пушков предостерег США от размещения ядерного оружия в Польше
Член Совета Федерации Алексей Пушков предостерег США от размещения ядерного оружия в Польше, предложив нынешним американским властям ознакомиться с историей Карибского кризиса 1962 года.
Известия вчера в 21:52
Общество
Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о смягчении карантина
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о поэтапном смягчении карантина, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец Краснодар вчера в 02:16
Политика
Отмену т.н. периода «нерабочих дней» в России могли лоббировать правительство и крупный бизнес
Об отмене периода нерабочих дней глава государства объявил в понедельник. Это произошло на фоне дальнейшего роста заболевших коронавирусом.
Эхо Москвы вчера в 18:06
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Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Вести.Ru вчера в 08:59
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С 1 июля действует новый порядок операций с наличной валютой
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Бухгалтерия.ру 14 мая в 07:54
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Игры
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Монтрёй, Франция, 15 мая 2020, 14:05 — REGNUM Бесплатный доступ к интерактивным турам из игры Assassin's Creed «Древняя Греция» и «Древний Египет» предоставила геймерам компания Ubisoft.
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Вышел трейлер сериала «Сквозь снег» от Netflix
Афиша Daily 14 мая в 05:04
Технологии
Microsoft выпустила крупное обновление Windows 10
Microsoft завершила работы над майским обновлением Windows 10 и сделала его доступным для загрузки в фирменной сети для разработчиков – Microsoft Developer Network, MSDN.
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В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Общество
Российские туроператоры аннулируют зарубежные туры на июнь
Российские туроператоры объявляют об аннулировании зарубежных туров на июнь 2020 года в условиях неопределенности, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Коммерсантъ вчера в 19:58