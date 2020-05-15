Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на онлайн-пресс-конференции рассказала о результатах доклинических исследований препарата "Мефлохин" по лечению коронавируса.

с чего всё началось

Противомалярийный препарат «Мефлохин» оказался одним из самых эффективных в лечении коронавируса. 70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.

Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса

Экономика Эксперты рассказали, как «удаленка» повлияла на число утечек данных из банков Эксперты по-разному оценили влияние перехода сотрудников российских банков на удаленный режим работы из-за пандемии коронавируса на инциденты, связанные с утечкой персональных данных: от увеличения их количества до неизменности числа таких случаев за последние месяцы, показал опрос специалистов в сфере информационной безопасности, проведенный РИА Новости.

Общество МЧС предупредило о риске передачи коронавируса через чипсы «Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)»,— говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС (.pdf). 49

Наука Из оксида молибдена сделали первый двумерный пьезоэлектрик-электрет Физики впервые получили двумерный оксид молибдена, который демонстрирует пьезоэлектрические свойства.

Политика Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет. 1,2K

Экономика Barrick Gold продала последний актив в России Один из крупнейших золотодобытчиков мира, канадская компания Barrick Gold продала лицензию на месторождение платины и палладия в Мурманской области Федорова тундра, сообщает РБК со ссылкой на губернатора области Андрея Чибиса. 7

Общество РПЦ отказалась от мозаики со Сталиным в храме в парке «Патриот» РПЦ приняла решение отказаться от мозаики с изображением Иосифа Сталина в главном храме Вооруженных сил, который был построен в парке «Патриот» в Московской области, сообщает агентство «РИА Новости». 2

Авто Tesla готовится обрушить цены на электрокары Как только выпуск новых электрокаров будет налажен, производители обрушат цены на уже выпущенные модели для того, чтобы быстро реализовать их. 95

Космос НАСА планирует пять выходов в открытый космос с борта МКС в июне Американские астронавты в июне совершат пять выходов в открытый космос с борта Международной космической станции, следует из материалов НАСА, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Общество Китай ответит на санкции США, введенные против компании Huawei Пекин, 15 мая 2020, 16:20 — REGNUM В ответ на ограничения, введённые Вашингтоном в сферу закупок американских микрочипов для нужд китайской компании Huawei в Пекине готовят санкции против американских компаний Apple, Cisco Systems, Qualcomm и "Боинг", сообщает 15 мая издание Global Times Более подробно ответные санкции Китая будут описаны позднее, после окончания их проработки. 39

Экономика Торги на бирже Нью-Йорка завершились незначительным ростом индексов Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже завершились в пятницу незначительным ростом ключевых индексов.

Технологии Немезиса в ремейке Resident Evil 3 изменили для связи с Resident Evil 4 По словам разработчиков, изменения в умениях Немезиса реализовали для выстраивания более чёткой связи с Лас-Плагас в Resident Evil 4. Вдобавок разработчики хотели, чтобы Немезис и Мистер Икс в ремейках больше отличались друг от друга — Немезиса хотели сделать куда более серьёзным противником. 1

Армия и оружие Пушков предостерег США от размещения ядерного оружия в Польше Член Совета Федерации Алексей Пушков предостерег США от размещения ядерного оружия в Польше, предложив нынешним американским властям ознакомиться с историей Карибского кризиса 1962 года. 9

Общество Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о смягчении карантина Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о поэтапном смягчении карантина, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции. 116

Политика Отмену т.н. периода «нерабочих дней» в России могли лоббировать правительство и крупный бизнес Об отмене периода нерабочих дней глава государства объявил в понедельник. Это произошло на фоне дальнейшего роста заболевших коронавирусом.

Экономика С 1 июля действует новый порядок операций с наличной валютой Банк России обновил правила ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой организациями, ИП и физлицами.

Технологии Microsoft выпустила крупное обновление Windows 10 Microsoft завершила работы над майским обновлением Windows 10 и сделала его доступным для загрузки в фирменной сети для разработчиков – Microsoft Developer Network, MSDN. 64

Общество Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Белоруссии По словам белорусского президента, Россия в настоящее время поставляет газ в Европу по более низким ценам, чем в Белоруссию ($65-68 за тыс. кубометров против $127 за тыс. кубометров). 2,7K