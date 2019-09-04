В России продолжительности жизни у женщин выросла до 78,5 года за семь месяцев, у мужчин — до 68,5 года, сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова, выступая на Восточном экономическом форуме. Как отметила Скворцова, скорость увеличения продолжительности жизни россиян превышает мировые показатели.

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Глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала об увеличении продолжительности жизни россиян. Соответствующее заявление она сделала на Восточном экономическом форуме. По словам Скворцовой, у мужчин продолжительность жизни выросла до 68,5 лет, у женщин — до 78,5 лет, сообщает РИА Новости.

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