Здоровье
ТАСССкворцова сообщила, что более 80% медпомощи в России оплачивает государство
Доля оплачиваемой государством медицинской помощи в России превышает 80%, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в интервью "Российской газете", опубликованном во вторник на сайте издания.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 23:16, Вашингтон
Экономика
Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год
Сообщается, что финальные платежи составили в целом $156 млн. В 2014 году Киев по программе stand by получил от МВФ $4,6 млрд.
REGNUM 14:26
Политика
Джонсон пригрозил досрочными выборами из-за тупика с Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что считает проведение внеочередных выборов единственным способом разрешения ситуации вокруг Brexit в случае, если его коллеги по парламенту проголосуют за отсрочку, предложение о проведении выборов будет внесено в среду.
РИА Новости 17:34
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Роскосмос опроверг данные NASA об угрозе космического мусора для МКС
«Специалисты госкорпорации „Роскосмос“ и головного научного института ракетно- космической отрасли ЦНИИмаш перепроверили расчеты партнеров по программе Международной космической станции (МКС) на основании имеющихся данных о состоянии околоземного космического пространства, и сделали вывод, что космический мусор не представляет угрозы для станции», - сказано в сообщении ведомства.
Ридус 17:03
Общество
В ЦБ рассказали о новых способах хищения денег с помощью соцсетей
Банк России зафиксировал рост количества хищений средств россиян при помощи взлома мошенниками социальных сетей.
RT на русском 19:05
Футбол
Жирков мог летом перейти в «Тамбов» или «Балтику»
Защитник «Зенита» Юрий Жирков рассказал, что летом мог продолжить карьеру в «Тамбове» или «Балтике».
Спорт-Экспресс 17:53
Общество
Финляндия названа лучшей страной для путешествий по дикой природе
"Наш анализ 2019 года показал, что Финляндия является лучшим местом в мире для путешествий по дикой природе - благодаря высокому уровню экологической устойчивости, уникальности и разнообразности видов, красивым ландшафтам и усилиям по сохранению природы", - говорится в докладе агентства.
РИА Новости 09:06
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Космос
Китайский луноход нашёл на обратной стороне Луны неизвестное вещество
Китайский луноход «Юйту-2», исследующий обратную сторону Луны, нашёл там неизвестное вещество.
Слово и Дело 01 сентября в 13:39
Политика
Посольство РФ ответило Болгарии на слова о роли СССР во Второй мировой
Российские дипломаты отметили, что экспозиция призвана ознакомить болгарскую общественность с архивными материалами, многие их которых не так давно были рассекречены и свидетельствуют о решающей роли Красной армии в избавлении человечества от фашистской чумы.
Известия 23:05
Шоу-бизнес
Тарасов сообщил о беременности Костенко
Тарасов сообщил, что его жена, Анастасия Костенко, станет матерью во второй раз.
ФАН 07:25
Экономика
Скворцова рассказала о росте числа медицинских туристов в России
Количество иностранцев, обращающихся за медицинской помощью в России за первую половину 2019 года, уже почти вдвое превысило число за весь 2018 год и составило 530 тысяч, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на полях Восточного экономического форума.
РИА Новости 21:39
Политика
Моди прибыл во Владивосток для переговоров с Путиным и участия в ВЭФ
Моди примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в качестве главного гостя.
ТАСС 19:26
Общество
Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом
Минприроды обнародовало перечень городов с наиболее загрязненным воздухом.
Ведомости 22:23
Политика
Кремль: дата саммита «нормандской четверки» пока не определена
По результатам берлинской встречи представителей стран-участников «нормандской четверки», дата проведения саммита четверки не была определена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 сентября журналистам.
Красная весна 08:11
Политика
Экс-глава Пентагона назвал Пакистан «самой опасной страной в мире»
Бывший глава министерства обороны США Джеймс Мэттис считает Пакистан самой опасной страной в мире из-за радикализации общества и стремительного наращивания ядерного потенциала.
Российская газета 18:38
Экономика
Минтранс назвал невозможной реконструкцию трассы М-7
Реконструкция трассы М-7 Москва — Уфа, даже частичная, обойдется дороже строительства новой трассы и поэтому становится невозможной.
РБК 11:28
Общество
Трансгендер женился на женщине в московском СИЗО
В СИЗО №6 заключенный трансгендер Назар Гулевич, которого до смены пола звали Анастасия, женился на девушке Елене.
Газета.Ru 14:41
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
ТК Звезда 00:40
Происшествия
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи
По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.
ТАСС 21:08
Авто
Renault для бизнеса: тест «тонника» Master
Ведь ценник не кусается – за наш фургон с транспортировочными кольцами, внутренней отделкой боковин грузового отсека, опционной перегородкой кабины со стеклом и кучей других приятных опций просят меньше двух миллионов.
За рулем 23:06
Футбол
В среду тульский «Арсенал» узнает соперника по Кубку России
В среду состоится жеребьёвка 1/16 финала Олимп-Кубка России по футболу.
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«Ъ»: Акимов поручил проработать вопрос внедрения eSIM
Заместитель председателя правительства России Максим Акимов поручил Минкомсвязи, ФАС и ФСБ совместно проработать предложения по нормативной базе для внедрения технологии виртуальных SIM-карт (eSIM), сообщила газета "Коммерсантъ", в распоряжении которой имеется копия поручения вице-премьера РФ.
Экономика сегодня 23:08
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ГАЗ начал продажи нового грузовика ГАЗ «Садко Next»
«Группа ГАЗ» начала продажи нового полноприводного грузовика «Садко Next».
Автоновости дня 22:58
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости 07:05
Культура
Микки Рурк изменился до неузнаваемости из-за пластических операций
Экономика сегодня 15:39
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В Китае создали гель, который восстанавливает зубы без пломб
Ученые пояснили, что хотя эмаль - это твердый материал, слюна и жевательные процессы ее изнашивают, поэтому образуются пустоты, которые заполняют пломбами.
Медпульс вчера в 16:05
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Экс-игрока «Реала» подозревают в распространении детской порнографии
Бывший защитник мадридского "Реала" и сборной Германии Кристофер Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии, сообщает Bild.
Газета.Ru 16:32
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Алекс Крал: Решение о переходе в «Спартак» далось непросто
LiveSport.ru 15:02