Доля оплачиваемой государством медицинской помощи в России превышает 80%, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в интервью "Российской газете", опубликованном во вторник на сайте издания.

Скворцова сообщила, что более 80% медпомощи в России оплачивает государство

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