Здоровье

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаСкворцова сообщила о ротации врачей для лечения коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство проводит ротацию медиков, обучившихся лечению инфекционных заболеваний, в регионы, которые нуждаются в специалистах. Об этом в эфире телеканала Россия-24 сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
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с чего всё началось
Резерв врачей разных специальностей, которые получают очень такой короткий, концентрированный курс обучения, в том числе и приемам самоконтроля и собственной гигиены, — рассказала она в интервью телеканалу «Россия 24
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