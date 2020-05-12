с чего всё началось

Федеральное медико-биологическое агентство проводит ротацию медиков, обучившихся лечению инфекционных заболеваний, в регионы, которые нуждаются в специалистах. Об этом в эфире телеканала Россия-24 сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

Скворцова сообщила о ротации врачей для лечения коронавируса

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