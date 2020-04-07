Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСпрогнозирован срок выхода эпидемии коронавируса в России на плато

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова спрогнозировала срок выхода эпидемии коронавируса в России на плато. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Россия 24», передает «Интерфакс».
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