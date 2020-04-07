Коронавирус
РИА НовостиСкворцова спрогнозировала пик коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
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Общество
Трамп: Просьб к США о сокращении добычи нефти не было
ОПЕК не просила США сокращать объемы добываемой нефти.
Общество
Осипов назвал «не трепетным» отношение забайкальцев к своему здоровью
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» 7 апреля назвал «не трепетным» отношение забайкальцев к своему здоровью.
Происшествия
В жилом доме в Нижегородской области взорвался газ
В жилом доме в Нижегородской области взорвался газовый баллон, сообщило региональное управление МЧС.
Шоу-бизнес
Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине
Актеры Брюс Уиллис и Деми Мур, расставшиеся в 2000 году, воссоединились во время самоизоляции.
Интернет
Facebook запустил мессенджер для влюбленных Tuned
Крупнейшая социальная сеть Facebook запустила приложение специально для влюбленных пар.
Здоровье
В Минздраве насчитали до 30% ложных результатов тестов на COVID-19
Точность существующих ПЦР-тестов для выявления коронавирусной инфекции COVID-19 составляет 70–80%.
Общество
У депутата Мосгордумы Михаила Тимонова подтвердился коронавирус
Тест на наличие новой коронавирусной инфекции у депутата Мосгордумы Михаила Тимонова оказался положительным после повторной проверки.
Политика
Путин обсудил с вирусологами сокращение нерабочих дней
На фоне пандемии коронавируса президент объявил прошлую неделю в России нерабочей, но с сохранением зарплаты, а 2 апреля продлил этот режим до конца месяца.
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Аполлонов пришел на «Дом-2»
Участником шоу «Дом-2» стал Андрей Григорьев-Аполлонов.
Здоровье
Число умерших от коронавируса во Франции превысило 10 тысяч
Число смертей среди заражённых достигло 10 328 с 1 марта. Таким образом, с 6 апреля погибли 1417 пациентов, передаёт ТАСС.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в Алтайском крае выросло до 18
Шесть новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выявлено в Алтайском крае, среди новых заразившихся есть ребенок шести лет, сообщили в пресс-службе правительства региона во вторник.
Экономика
Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом
Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
Политика
La Stampa ответила на заявление Минобороны России о помощи Италии
В ответ официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что La Stampa использует рекомендации из учебников по антисоветской пропаганде, пытается дискредитировать миссию России и «манипулирует самыми низкопробными русофобскими фейками времен холодной войны».
Политика
Парламент Венесуэлы начал расследование из-за продажи активов «Роснефти»
Напомним, 28 марта «Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране.
Футбол
Роналдиньо освободили из парагвайской тюрьмы
Здоровье
«Словно яд»: названы продукты, которые опасно греть в микроволновке
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве", какие продукты нельзя разогревать в микроволновой печи.
Происшествия
Дочь Сергея Доренко получила травмы в конфликте с соседкой
Старшая дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина обратилась в больницу подмосковного Одинцово с травмами, полученными в ссоре с соседкой по даче.
Общество
Оштрафованный за выгул собаки Иисус Воробьев задолжал за услуги ЖКХ
Москвич Иисус Воробьев, которого ранее оштрафовали за нарушение правил самоизоляции во время выгула собаки, и его жена Марина Ример оказались злостными неплательщиками.
Происшествия
МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей
Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Авто
Опубликована таблица транспортного налога на 2020 год по регионам
Стоит сказать, что разница в налоговых ставках на транспорт всегда отличалась в зависимости от региона.
Политика
Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.
Политика
Мишустин анонсировал новый пакет мер поддержки населения и бизнеса
Правительство России готовит новый пакет мер для поддержки населения и бизнеса в условиях распространения коронавируса.
Происшествия
На Сахалине сотрудница управляющей компании похитила 113 тонн угля, предназначенного для льготников
Полицейские установили, что, действуя таким образом, злоумышленница похитила 113 тонн угля.
Авто
Компания Toyota продает новые Toyota Land Cruiser 70 и FJ Cruiser
Японский автомобильный гигант Toyota активно продолжает продажи моделей Land Cruiser 70 и FJ Cruiser на рынке ОАЭ.
Общество
Плачущая медсестра реанимации записала видеообращение о коронавирусе
Технологии
Microsoft Edge стал вторым по популярности настольным браузером
Как сообщает Bleeping Computer, Microsoft Edge сейчас является вторым по популярности настольным веб-браузером.
Шоу-бизнес
Похудевшая Елена Степаненко устроит кастинг женихов в своем новом шоу
Звезда юмористических передач полностью сменила имидж и похудела на 40 кг.
Экономика
Fitch изменило прогноз по 15 российским банкам на «негативный»
Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) 15 российских банков на "негативный".
Кино
Финал «Ходячих мертвецов» перенесен из-за коронавируса
Из-за пандемии коронавируса не удалось завершить постпродакшн финала "Ходячих мертвецов", и текущий сезон завершится 15-м эпизодом.