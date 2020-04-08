Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСкворцова спрогнозировала пик коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
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Прогноз от Скворцовой: когда будет пик и спад коронавируса в России

Московский Комсомолец21:56

Скворцова заявила об оставшихся 10–14 днях до «плато» коронавируса

РБК14:53

Скворцова назвала сроки пика и спада эпидемии коронавируса

РИА Новости16:03

Скворцова предсказала пик заболеваемости коронавирусом в России через 2 недели

Известия14:11

Вероника Скворцова назвала сроки пика и спада коронавирусной инфекции

Вести.Ru14:45

Глава ФМБА заявила, что до пика эпидемии COVID-19 в России осталось 10-14 дней

Интерфакс14:01

Скворцова рассказала, когда ситуация с коронавирусом выйдет на плато

RT на русском13:50
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Политика

Путин спросил совет вирусологов о сокращении нерабочих дней

Президент России Владимир Путин посоветовался с вирусологами насчет сокращения нерабочих дней, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 15:14
Общество

Российские компании начали вводить четырехдневную рабочую неделю

Четыре дня или ничего На четырехдневную рабочую неделю временно перешла нефтехимическая компания «Сибур». В ее штате более 23 000 человек.
Ведомости 16:45
Общество

Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск

Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».
Коммерсантъ 13:49
Общество

В США число жертв коронавируса за сутки достигло рекордных 1736

За последние сутки в США от коронавируса COVID-19 умерли 1736 человек, что является самым высоким показателем с момента начала эпидемии в стране, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
РИА Новости 22:42
Происшествия

МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 10:35
Общество

Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Ведомости 12:58
Происшествия

Ещё 3 случая заражения коронавирусом выявлено в Приморье

Один мужчина недавно прибыл из США. Он наблюдался дома и был выявлен на ранней стадии заболевания.
Deita.ru 22:33
Происшествия

В Хабаровском крае третий человек с коронавирусом попал в реанимацию

Еще один житель Хабаровского края, заразившийся коронавирусом, попал в реанимацию, ему проводится искусственная вентиляция легких (ИВЛ), сообщает минздрав региона.
РИА Новости вчера в 22:02
Общество

«Вектор» сообщил дату начала клинических испытаний вакцин от COVID-19

Фазу клинических исследований трех потенциальных вакцин можно начать 29 июня на 180 добровольцах после проведения ускоренных испытаний на лабораторных животных, предложил 7 апреля генеральный директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов на встрече с президентом РФ.
ИА Красная Весна 12:22
Общество

Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату

Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Вести.Ru 06:30
Происшествия

Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

ТАСС 20:00
Гаджеты

В линейку Apple iPhone 12 войдет четыре смартфона

Astera 08:46
Происшествия

Второй пациент с коронавирусом умер в Иркутской области

Второй случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрирован в Иркутской области, сообщает оперштаб на сайте регионального минздрава.
Интерфакс 22:19
Политика

«Единая Россия» поддержит граждан и медиков во время пандемии

Руководитель Ставропольского регионального общественно-волонтерского центра "Единой России" по оказанию помощи в связи с пандемией коронавируса, депутат Думы Ставропольского края от фракции "Единая Россия" Дмитрий Шуваев заявил, что добровольцы "Единой России" не забыли и о людях без определенного места жительства.
Newstracker.ru 11:26
Происшествия

В Москве избили первого солиста группы «На-На»

Lenta.ru 10:46
Общество

Из Москвы в Нью-Йорк прибыл самолёт с гражданами США

Из Москвы в Нью-Йорк прибыл самолёт «Аэрофлота» с изъявившими желание улететь домой американскими гражданами.
RT на русском 22:09
Происшествия

Задержанный за выгул собаки москвич с женой задолжали миллионы за ЖКХ

Житель Москвы Иисус Воробьев, нарушивший правила режима самоизоляции, и его жена задолжали более 4,7 миллиона рублей за коммунальные услуги.
РИА Новости 16:29
Энергетика

Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.
Известия 07:03
Армия и оружие

Опубликовано видео работы российских военных специалистов в Сербии

Национальное телевидение Сербии показало первые кадры работы российских военных специалистов, которые прибыли в страну для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 05 апреля в 14:50
Политика

Трамп допустил прекращение финансирования ВОЗ

Ранее Трамп раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения, которая, по его словам, финансируется в основном за счет Америки, а сосредоточена на Китае.
РИА Новости 18:46
Наука

Психологи рассказали, когда не стоит принимать ответственные решения

Ридус 04:51
Происшествия

Один человек погиб из-за взрыва газа в доме под Нижним Новгородом

Интерфакс 19:55
Авто

Опубликована таблица транспортного налога на 2020 год по регионам

Владельцам автомобилей с мотором до 100 л.с. не придется платить налог в Оренбургской области.
ГЛАС.RU 10:50
Общество

Трамп не исключает сокращение добычи нефти со стороны США

Во время трансляции, которая велась из Белого дома, Дональд Трамп заявил, что ему пока не поступали предложения о том, чтобы Штаты снизили объемы добываемой нефти, однако решение о необходимости этих мер еще предстоит принять.
RuNews24.ru 04:04
Общество

Продуктовый набор из пяти картофелин и двух сосисок выдали в Карелии

Продуктовый набор из пяти картофелин, двух сосисок и пакета муки с жуком выдали малоимущим родителям и родителям детей с инвалидностью в Карелии.
News.ru 18:19
Экономика

Российские банки начнут выдавать бизнесу беспроцентные кредиты

В настоящее время Сбербанк и ВТБ уже начали выдачу кредитов под 0 процентов годовых, остальные начнут выдачу 8 апреля.
Lenta.ru 07:49
Экономика

Кудрин оценил необходимую экономике господдержку минимум в 7% ВВП

Обещанная поддержка государства экономике уже превышает 5% ВВП, если считать выпадающие доходы от падения цен на нефть в размере 3–4 трлн руб. только на федеральном уровне, которые предстоит заместить правительству, заявил РБК председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
РБК 23:00
Наука

В России разработан новый менее травматичный метод лечения катаракты

Недвижимость.RU 17:11
Хоккей

Главный тренер Андрей Мартемьянов покинул ХК «Автомобилист»

Областная газета 11:01
Общество

Минпромторг прокомментировал поведение замминистра в аэропорту Ижевска

Минпромторг проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом в Ижевске, где у замминистра Дмитрия Овсянникова возник конфликт с сотрудниками аэропорта и полицией.
Свободная Пресса вчера в 09:21
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