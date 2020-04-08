Коронавирус
РИА НовостиСкворцова спрогнозировала пик коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
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Политика
Путин спросил совет вирусологов о сокращении нерабочих дней
Президент России Владимир Путин посоветовался с вирусологами насчет сокращения нерабочих дней, сообщает ТАСС.
Общество
Российские компании начали вводить четырехдневную рабочую неделю
Четыре дня или ничего На четырехдневную рабочую неделю временно перешла нефтехимическая компания «Сибур». В ее штате более 23 000 человек.
Общество
Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск
Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».
Общество
В США число жертв коронавируса за сутки достигло рекордных 1736
За последние сутки в США от коронавируса COVID-19 умерли 1736 человек, что является самым высоким показателем с момента начала эпидемии в стране, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
Происшествия
МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей
Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Общество
Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Происшествия
Ещё 3 случая заражения коронавирусом выявлено в Приморье
Один мужчина недавно прибыл из США. Он наблюдался дома и был выявлен на ранней стадии заболевания.
Происшествия
В Хабаровском крае третий человек с коронавирусом попал в реанимацию
Еще один житель Хабаровского края, заразившийся коронавирусом, попал в реанимацию, ему проводится искусственная вентиляция легких (ИВЛ), сообщает минздрав региона.
Общество
«Вектор» сообщил дату начала клинических испытаний вакцин от COVID-19
Фазу клинических исследований трех потенциальных вакцин можно начать 29 июня на 180 добровольцах после проведения ускоренных испытаний на лабораторных животных, предложил 7 апреля генеральный директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов на встрече с президентом РФ.
Общество
Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату
Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Происшествия
Второй пациент с коронавирусом умер в Иркутской области
Второй случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрирован в Иркутской области, сообщает оперштаб на сайте регионального минздрава.
Политика
«Единая Россия» поддержит граждан и медиков во время пандемии
Руководитель Ставропольского регионального общественно-волонтерского центра "Единой России" по оказанию помощи в связи с пандемией коронавируса, депутат Думы Ставропольского края от фракции "Единая Россия" Дмитрий Шуваев заявил, что добровольцы "Единой России" не забыли и о людях без определенного места жительства.
Общество
Из Москвы в Нью-Йорк прибыл самолёт с гражданами США
Из Москвы в Нью-Йорк прибыл самолёт «Аэрофлота» с изъявившими желание улететь домой американскими гражданами.
Происшествия
Задержанный за выгул собаки москвич с женой задолжали миллионы за ЖКХ
Житель Москвы Иисус Воробьев, нарушивший правила режима самоизоляции, и его жена задолжали более 4,7 миллиона рублей за коммунальные услуги.
Энергетика
Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.
Армия и оружие
Опубликовано видео работы российских военных специалистов в Сербии
Национальное телевидение Сербии показало первые кадры работы российских военных специалистов, которые прибыли в страну для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
Политика
Трамп допустил прекращение финансирования ВОЗ
Ранее Трамп раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения, которая, по его словам, финансируется в основном за счет Америки, а сосредоточена на Китае.
Авто
Опубликована таблица транспортного налога на 2020 год по регионам
Владельцам автомобилей с мотором до 100 л.с. не придется платить налог в Оренбургской области.
Общество
Трамп не исключает сокращение добычи нефти со стороны США
Во время трансляции, которая велась из Белого дома, Дональд Трамп заявил, что ему пока не поступали предложения о том, чтобы Штаты снизили объемы добываемой нефти, однако решение о необходимости этих мер еще предстоит принять.
Общество
Продуктовый набор из пяти картофелин и двух сосисок выдали в Карелии
Продуктовый набор из пяти картофелин, двух сосисок и пакета муки с жуком выдали малоимущим родителям и родителям детей с инвалидностью в Карелии.
Экономика
Российские банки начнут выдавать бизнесу беспроцентные кредиты
В настоящее время Сбербанк и ВТБ уже начали выдачу кредитов под 0 процентов годовых, остальные начнут выдачу 8 апреля.
Экономика
Кудрин оценил необходимую экономике господдержку минимум в 7% ВВП
Обещанная поддержка государства экономике уже превышает 5% ВВП, если считать выпадающие доходы от падения цен на нефть в размере 3–4 трлн руб. только на федеральном уровне, которые предстоит заместить правительству, заявил РБК председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Наука
В России разработан новый менее травматичный метод лечения катаракты
Хоккей
Главный тренер Андрей Мартемьянов покинул ХК «Автомобилист»
Общество
Минпромторг прокомментировал поведение замминистра в аэропорту Ижевска
Минпромторг проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом в Ижевске, где у замминистра Дмитрия Овсянникова возник конфликт с сотрудниками аэропорта и полицией.