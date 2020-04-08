Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Общество Российские компании начали вводить четырехдневную рабочую неделю Четыре дня или ничего На четырехдневную рабочую неделю временно перешла нефтехимическая компания «Сибур». В ее штате более 23 000 человек.

Общество Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».

Общество В США число жертв коронавируса за сутки достигло рекордных 1736 За последние сутки в США от коронавируса COVID-19 умерли 1736 человек, что является самым высоким показателем с момента начала эпидемии в стране, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Общество «Вектор» сообщил дату начала клинических испытаний вакцин от COVID-19 Фазу клинических исследований трех потенциальных вакцин можно начать 29 июня на 180 добровольцах после проведения ускоренных испытаний на лабораторных животных, предложил 7 апреля генеральный директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов на встрече с президентом РФ.

Политика «Единая Россия» поддержит граждан и медиков во время пандемии Руководитель Ставропольского регионального общественно-волонтерского центра "Единой России" по оказанию помощи в связи с пандемией коронавируса, депутат Думы Ставропольского края от фракции "Единая Россия" Дмитрий Шуваев заявил, что добровольцы "Единой России" не забыли и о людях без определенного места жительства.

Энергетика Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.

Политика Трамп допустил прекращение финансирования ВОЗ Ранее Трамп раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения, которая, по его словам, финансируется в основном за счет Америки, а сосредоточена на Китае.

Общество Трамп не исключает сокращение добычи нефти со стороны США Во время трансляции, которая велась из Белого дома, Дональд Трамп заявил, что ему пока не поступали предложения о том, чтобы Штаты снизили объемы добываемой нефти, однако решение о необходимости этих мер еще предстоит принять.

Экономика Российские банки начнут выдавать бизнесу беспроцентные кредиты В настоящее время Сбербанк и ВТБ уже начали выдачу кредитов под 0 процентов годовых, остальные начнут выдачу 8 апреля.

Экономика Кудрин оценил необходимую экономике господдержку минимум в 7% ВВП Обещанная поддержка государства экономике уже превышает 5% ВВП, если считать выпадающие доходы от падения цен на нефть в размере 3–4 трлн руб. только на федеральном уровне, которые предстоит заместить правительству, заявил РБК председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.