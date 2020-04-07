Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСкворцова спрогнозировала пик коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
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Глава ФМБА заявила, что до пика эпидемии COVID-19 в России осталось 10-14 дней

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Скворцова предсказала пик заболеваемости коронавирусом в России через 2 недели

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Скворцова оценила сценарий развития ситуации с коронавирусом в России

RT на русском14:18

Ситуацию с коронавирусом в России посчитали благоприятной

Lenta.ru14:11
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Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 19:09, Ашберн
Общество

У депутата Мосгордумы Михаила Тимонова подтвердился коронавирус

Тест на наличие новой коронавирусной инфекции у депутата Мосгордумы Михаила Тимонова оказался положительным после повторной проверки.
ТАСС 16:40
Общество

С смс-пропусками в Приморье решили повременить

Напомним, с 7 апреля в Приморье запущена система выдачи смс-пропусков, которая должна обеспечить контроль за передвижением граждан на период полной самоизоляции, введенный в регионе.
ИА Красная Весна 02:39
Общество

Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Ведомости 12:58
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Режиссёру «Хищных птиц» пришлось побороться за одну из сцен

REGNUM вчера в 04:42
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РБК 18:05
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Никас Сафронов решил прописать у себя в квартире знаменитую актрису

Lenta.ru 13:12
Общество

Представитель фитнес-индустрии: 70% компаний отрасли могут исчезнуть

Около 70% компаний фитнес-индустрии может исчезнуть в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, а 600 тысяч работников могут лишиться своих мест, говорится в межотраслевом письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, которое оказалось в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 15:57
Происшествия

СК завел уголовное дело из-за фейка о создании коронавируса в России

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту распространения ложной информации о коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Главного управления СК.
РБК 10:55
Шоу-бизнес

Умерла бывшая жена Александра Малинина

Экс-супруга советского и российского певца Александра Малинина Инна Курочкина скончалась три месяца назад.
Московский Комсомолец 06:31
Политика

Путин получил ответ вирусолога на вопрос о сокращении нерабочих дней

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с ведущими специалистами медицины спросил, можно ли рассчитывать на сокращение выходных дней, которые установлены с 3 по 30 апреля.
Газета.Ru 13:48
Политика

La Stampa ответила на заявление Минобороны России о помощи Италии

В ответ официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что La Stampa использует рекомендации из учебников по антисоветской пропаганде, пытается дискредитировать миссию России и «манипулирует самыми низкопробными русофобскими фейками времен холодной войны».
РБК 18:41
Авто

Роспатент раскрыл имена новых моделей АвтоВАЗа

Все перечисленные названия до сих пор активны, поэтому работать над «неймингом» будущих моделей вазовцам точно не придется.
Автоновости дня 04:55
Общество

Плачущая медсестра реанимации записала видеообращение о коронавирусе

Московский Комсомолец 06:22
Общество

В список социально значимых сайтов попал сервис по продаже диссертаций

В список социально значимых ресурсов Минкомсвязи оказался сайт, предлагающий услуги по написанию диссертаций, дипломных работ и научных статей.
Lenta.ru 16:35
Шоу-бизнес

Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония

Российская газета 08:44
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Вести.Ru вчера в 21:58
Авто

Продажи новых автомобилей в России выросли на 23%

Как сообщили аналитики «Автостат», российский авторынок в марте показал рост на 22,7% до 160 тыс. проданных легковых авто.
Tvoe-avto.com 12:29
Политика

Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.
RT на русском 00:16
Наука

Подсчитано время влияния псилоцибина на мозг после разового приема

По словам доцента ниверситета Фредерика Баррета, одного из авторов исследования, тщательно контролируемый прием псилоцибина подготовленными и здоровыми индивидуумами может оказывать длительный положительный эффект на эмоциональное состояние, что отражается во временных изменениях функций отделов мозга, связанных с эмоциями.
Популярная механика 14:13
Гаджеты

Samsung запатентовала для смартфонов экран нового типа

Патент был подан Samsung Display, а вот когда появится первый смартфон Samsung с таким дисплеем пока неизвестно.
Astera 10:21
Общество

Основатель Twitter пожертвовал на борьбу с коронавирусом $1 млрд

Основатель Twitter Джек Дорси пожертвовал $1 млрд в фонд, который собирает средства для глобальной помощи в борьбе с коронавирусом.
Росбалт 17:59
Экономика

Правительство утвердило условия отсрочки арендных платежей для бизнеса

Правительство России рекомендует владельцам коммерческой недвижимости предусмотреть уменьшение размера арендной платы для компаний, которые из-за ситуации с коронавирусом были фактически лишены возможности пользоваться площадями.
Ведомости вчера в 11:53
Экономика

Bloomberg предупредило об угрозе более глубокой рецессии в России

Экономика России может столкнуться с проблемами при восстановлении после спада распространения коронавируса.
Коммерсантъ 15:36
Шоу-бизнес

Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине

Актеры Брюс Уиллис и Деми Мур, расставшиеся в 2000 году, воссоединились во время самоизоляции.
Газета.Ru 12:26
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Касатонов» завершил испытания на Северном флоте

Сообщается, что после завершения государственных испытаний фрегат передадут в состав ВМФ России. Он должен войти в состав Северного флота.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 06:16
Общество

Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату

Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Вести.Ru 06:30
Общество

Нью-Йорк отчитался о рекордном числе смертей от коронавируса

По информации «Интерфакса», число жертв коронавируса 7 апреля превысило количество погибших во время террористических актов 11 сентября 2001 года, когда после столкновения захваченных самолётов с небоскрёбами в Нью-Йорке погибли 2753 человека.
News.ru 13:15
Общество

Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей

Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза».
Коммерсантъ 10:21
Технологии

В России подготовят концепцию внедрения технологии eSIM

Федеральное агентство связи (Россвязь) объявило о проведении тендера на разработку концепции по внедрению eSIM.
Игромания.ру 17:06
Общество

Минтранс составил предварительный график вывозных рейсов из-за рубежа

Рабочая группа сформировала предварительный график вывозных рейсов россиян из-за рубежа на ближайшие дни, сообщает пресс-служба Минтранса России.
РИА Новости 18:06
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