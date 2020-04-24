Коронавирус
Национальная служба новостейСкворцова спрогнозировала выход России на плато по коронавирусу
Россия может выйти на так называемое плато по распространению коронавируса уже на следующей неделе. Такой прогноз дала руководитель Федерального медико-биологического агентства, бывший министр здравоохранения страны Вероника Скворцова.
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Политика
Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции
В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru вчера в 09:20
Общество
Правительству предложили продлить самоизоляцию до 12 мая
Ограничения, которые ввели российские власти из-за пандемии коронавируса, необходимо продлить как минимум до 12 мая, заявил на совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев.
РИА Новости 13:50
Происшествия
В Забайкалье двух полицейских могут посадить за сбыт наркотиков
Двух полицейских в Забайкальском крае подозреваются в сбыте наркотиков и превышении должностных полномочий.
Байкал24 19:38
Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
Газета.Ru 11:22
Общество
Онищенко оценил влияние солнечного света на коронавирус
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что коронавирус быстро погибает от воздействия прямого солнечного света.
РИА Новости 18:32
Финансы
Россияне резко бросились забирать из банков иностранную валюту
В России граждане на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть стали массово забирать из банков иностранную валюту.
МонаВиста 11:25
Общество
Власти не видят оснований для приостановки стройки в Белокаменке
Власти Мурманской области не видят оснований для остановки строительных работ в Белокаменке. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис.
Би-порт вчера в 06:25
Армия и оружие
Т-90 доказал свою надежность в ходе войны в Сирии
Российские основные боевые танки Т-90 продолжают демонстрировать в Сирии высокие характеристики надежности.
Российская газета 22 апреля в 08:42
Кино
Студии Sony Pictures и Disney корректируют даты своих премьер
Перехватив эстафету у Paramount Pictures, новые даты своих премьер выдали киностудии Sony Pictures и Disney.
Кинобизнес сегодня 19:56
Технологии
Немецкий вирусолог рассказал об удивительном иммунитете к COVID-19
Кристиан Дростен отметил, что исследования показали, что у 34% пациентов, которые с коронавирусом SARS-CoV-2 не сталкивались, но их Т-клетки (клетки-киллеры) удивительным образом реагировали на коронавирус COVID-19.
Вести.Ru 15:36
Транспорт
ГИБДД разъяснила порядок передвижения между регионами
Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости 10:58
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
Общество
Пенс сообщил более чем о 5 млн проведённых тестов на коронавирус в США
В США проведено 5,1 млн тестов на коронавирус. Об этом на пресс-конференции сообщил американский вице-президент Майк Пенс.
RT на русском 18:40
Авто
Новый Opel Mokka станет полностью электрическим
Компания Opel готовит выход совершенно новой генерации компактного кроссовера Mokka, который теперь полностью переведен на платформу PSA.
Автоновости дня вчера в 05:43
Авто
АвтоВАЗ представит три новинки в 2020 году
По слухам, в этом году АвтоВАЗ покажет рестайлинговые LADA Vesta (речь идет о глубоком обновлении, которое все так ждут), LADA Largus и LADA Niva-2, которая навсегда распрощается с именем Chevrolet Niva и окончательно войдет в модельный ряд LADA.
Автоновости дня 05:45
Экономика
Трамп подписал закон о мерах поддержки экономики почти на $500 млрд
Президент США Дональд Трамп подписал закон о дополнительном стимулировании экономики почти на $484 млрд, сообщает AP.
Коммерсантъ 14:59
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском 10:40
Хоккей
Гретцки и Овечкин сыграли благотворительный матч в хоккей
News.ru вчера в 02:21
Авто
В России прекратились продажи самого дешевого автомобиля в мире
Квадрицикл Qute, больше известный в СМИ как «самый дешевый автомобиль в мире», официально покинул российский рынок.
Автоновости дня 04:34
Единоборства
Майк Тайсон собирается вернуться на ринг
Собираюсь устроить несколько выставочных боев и прийти в форму.
Спорт-Экспресс 19:23
Общество
В США Константину Ярошенко отказали в досрочном освобождении из тюрьмы
Администрация тюрьмы в городе Данбери (штат Коннектикут) уведомила отбывающего в ней заключение российского летчика Константина Ярошенко о том, что в его просьбе о досрочном освобождении из-за пандемии отказано.
ТАСС 19:56
Наука
Ученые оценили эффективность «Арбидола» при лечении от коронавируса
Исследователи оценили эффективность «Арбидола» при лечении от китайского коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 03:44
Наука
Ученые раскрыли детали кровавых жертвоприношений майя и ацтеков
Авторы исследования установили, что в древние времена на территории Мезоамерики проживали разные племена, у каждого были свои культура, обычаи, символы, поэтому изучить детали ритуалов всех народностей непросто.
Актуальные Новости 16:03
Общество
Онлайн-ретейлеры заметили приготовления к майским праздникам на дачах
Результаты продаж показывают, что россияне готовятся провести майские праздники на дачах.
РБК 17:00
Биатлон
Правление СБР приняло решение о созыве внеочередной конференции
Правление Союза биатлонистов России (СБР) приняло в четверг решение о проведении внеочередной выборной конференции организации для определения путей выхода из сложившийся кризисной ситуации, сообщается на официальном сайте организации.
РИА Новости вчера в 05:00
Происшествия
Полиция начала проверку после драки таксиста с пассажиркой в Москве
Сотрудники столичного управления полиции проводят проверку по факту конфликта между пассажиркой такси и водителем в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления.
Интерфакс 10:26
Политика
МИД Турции осудил заявление Трампа в день годовщины геноцида армян
На текущий момент, несмотря несколько резолюций Конгресса США с предложением признать истребление армян в Османской империи геноцидом, администрация Трампа не решается это сделать, предпочитая не обострять отношения с Турцией.
ИА Красная Весна 13:22
Происшествия
Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов
В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости 08:08
Происшествия
На Сахалине расследуют случай показа порно в Zoom на школьном уроке
Контент порнографического характера был показан во время дистанционного урока в одной из школ Южно-Сахалинска, который проводили с помощью сервиса видеоконференцсвязи Zoom: инцидентом заняли местные следователи, а власти рекомендуют учителям и родителям принять "необходимые меры безопасности", чтобы избежать подобных случаев.
РИА Новости 01:19