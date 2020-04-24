Коронавирус
Национальная служба новостейСкворцова спрогнозировала выход России на плато по коронавирусу
Россия может выйти на так называемое плато по распространению коронавируса уже на следующей неделе. Такой прогноз дала руководитель Федерального медико-биологического агентства, бывший министр здравоохранения страны Вероника Скворцова.
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Космос
Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида
Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида 1998 OR2. Снимок был опубликован в Twitter.
РЕН ТВ вчера в 14:52
Музыка
Песню «На поле танки грохотали» спел хор из Австралии на самоизоляции
Мужской хор Dustyesky при условии самоизоляции спел известную советскую композицию «На поле танки грохотали».
ToDay News Ufa 13:13
Финансы
Россияне стали забирать валюту со вкладов
На фоне падения курса рубля из-за снижения цен на нефть россияне начали забирать валюту с депозитов в банках.
РИА Новости 12:18
Общество
В Москве скончался 41 пациент с коронавирусом
В Москве скончался 41 пациент с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 14:37
Общество
Попова заявила о необходимости продления режима самоизоляции
Общее количество выявленных в стране случаев инфицирования достигло 68 тыс. Режим самоизоляции в России должен быть продлён ещё как минимум на две недели.
RT на русском 15:05
Происшествия
В Ярославской области ветер оборвал тросы пешеходного моста через реку
Сильный ветер оборвал два троса навесного пешеходного моста через реку Устье в Борисоглебском районе Ярославской области, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 22 апреля в 08:51
Наука
Биологи объяснили ослабление сладкого вкуса у холодных продуктов
В статье, опубликованной в журнале Current Biology, ученые отмечают, что лабораторные дрозофилы демонстрируют заметное снижение тяги к сладкому при температуре 19 °С, в сравнении с тем же блюдом при температуре 23 °С. При этом воспринимающие сладкий вкус рецепторы у мушек срабатывали одинаково в обоих случаях.
Naked Science 04:35
Общество
Вывозной рейс из Рима в Россию запланирован на 29 апреля
Рейс из Рима в Санкт-Петербург и Москву для эвакуации россиян из Италии запланирован на 29 апреля. Об этом сообщили в Минкомсвязи.
RT на русском 16:32
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
Происшествия
В РПЦ обеспокоены задержанием волонтеров, кормивших бездомных в Москве
Отмечается, что в ближайшее время синодальный отдел направит запрос вице-мэру Москвы Анастасии Раковой "с просьбой провести проверку в связи с задержанием волонтеров и определить в Москве конкретные точки, где общественные и религиозные организации могли бы беспрепятственно выдавать еду и оказывать медико-социальную помощь бездомным".
РИА Новости 15:38
Общество
Союз педиатров предложил продлить учебный год для старшеклассников
Продлить учебный год учащимся старших классов до июня порекомендовала президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова 24 апреля на совещании заместителя Председателя Правительства Татьяны Голиковой с ведущими эпидемиологами и вирусологами.
ИА Красная Весна 15:35
Политика
Москва вернула украинскому МИД две ноты по Крыму
В Министерстве иностранных дел России переправили на неделе украинским коллегам две ноты протеста, связанные с Крымом.
ИА Новороссия вчера в 12:50
Общество
На этот год не стоит планировать зарубежных поездок, считает Матвиенко
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко советует россиянам в 2020 году не планировать зарубежных поездок из-за пандемии коронавируса в мире.
РИА Новости 07:27
Космос
Встреча с инопланетянами возможно откладывается
Было запущено два аппарата "Вояджер-1" и "Вояджер-2".
Pravda.Ru 07:04
Общество
Испанские ученые выяснили способ проникновения коронавируса в страну
Проведя исследования генома SARS-CoV-2 у испанских пациентов, группа ученых из Института здоровья Карлоса III в Мадриде выяснила, что большинство из вирусов в Испании принадлежат к семействам G и S, которые связаны с выявленным 1 февраля случаем в Шанхае, однако коронавирус попал в Испанию не из Китая.
Известия 13:05
Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
Газета.Ru 11:22
Общество
Немецкий вирусолог заявил, что у части людей есть иммунитет к COVID-19
Немецкий вирусолог Кристиан Дростен поделился результатами исследованиями, которое доказало наличие иммунитета к COVID-19 у части людей.
Национальная служба новостей 16:18
Общество
Голикова заявила, что россияне устали от ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова выступила с заявлением, в котором отметила, что россияне устали от ограничений, связанных с нераспространением коронавирусной инфекции.
Арбуз 14:13
Футбол
Кокорин признался, в какой клуб он хочет перейти
Российская газета 16:33
Общество
В Липецкой области разрешили пробежки и прогулки с семьей
Жители Липецкой области с завтрашнего дня смогут выходить на улицу для одиночных пробежек и прогулок с членами семьи, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Коммерсантъ 15:57
Киберспорт
Онлайн-трансляция PC Gaming Show пройдет 6 июня
В предыдущие годы шоу PC Gaming Show проходило в рамках E3, но в этом году презентацию перенесли в онлайн из-за коронавируса.
Cyber.sports.ru 15:59
Общество
Иммунитет к коронавирусу вырабатывается не у всех, заявила Попова
Попова уточнила, что они могут болеть не один раз тем, чем остальные 90-95% популяции не будут болеть, переболев единожды.
РИА Новости 14:00
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru 11:52
Общество
Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции
Мэрия Москвы направила официальный ответ на иск, поданный в Московский городской суд, в котором говорится о незаконности указов Сергея Собянина касательно режима самоизоляции в столице и системы цифровых пропусков.
РБК 16:52
Здоровье
Фильтрованный кофе безопасен и может продлить жизнь
Шведские ученые рассказали, как лучше пить кофе, чтобы прожить дольше.
ToDay News Ufa вчера в 08:56
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс 07:07
Происшествия
Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом
Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил несостоявшуюся пассажирку после того, как не смог считать полученный ею QR-код.
Вести.Ru 06:58