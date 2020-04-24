Россия может выйти на так называемое плато по распространению коронавируса уже на следующей неделе. Такой прогноз дала руководитель Федерального медико-биологического агентства, бывший министр здравоохранения страны Вероника Скворцова.

Скворцова спрогнозировала выход России на плато по коронавирусу

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