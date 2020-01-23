Политика
NewInformСкворцова утверждена на должность главы ФМБА
«Назначить Скворцову Веронику Игоревну руководителем Федерального медико-биологического агентства», — сказано в сообщении.
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Вероника Скворцова стала главой Федерального медико-биологического агентства
Доктор Питервчера в 23:31
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