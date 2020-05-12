Здоровье

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецСкворцова: врачи из-за нагрузки не защищаются от коронавируса

Медики, работающие с больными коронавирусом, из-за тяжелого психологического состояния зачатую перестают уделять внимание правильному использованию средств индивидуальной защиты. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
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с чего всё началось
Резерв врачей разных специальностей, которые получают очень такой короткий, концентрированный курс обучения, в том числе и приемам самоконтроля и собственной гигиены, — рассказала она в интервью телеканалу «Россия 24
».
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