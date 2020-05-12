Здоровье
Московский КомсомолецСкворцова: врачи из-за нагрузки не защищаются от коронавируса
Медики, работающие с больными коронавирусом, из-за тяжелого психологического состояния зачатую перестают уделять внимание правильному использованию средств индивидуальной защиты. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
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с чего всё началось
Резерв врачей разных специальностей, которые получают очень такой короткий, концентрированный курс обучения, в том числе и приемам самоконтроля и собственной гигиены, — рассказала она в интервью телеканалу «Россия 24».Вечерняя Москва15:05
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ФМБА: в России создан огромный резерв врачей для лечения пациентов с коронавирусом
Комсомольская правда14:59
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Курс биткоина снижается после халвинга
Во время первого замедления генерации блоков в 2012 году биткоин стоил $12, в ходе второго халвинга в 2016 году цена первой криптовалюты была $650.
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США решат судьбу российских аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах
США пока не потребовались российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые, по предварительным данным, стали причиной пожаров в двух больницах — в Москве и Санкт-Петербурге.
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Госдума приняла «антикоронавирусный» законопроект о ЕГЭ
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Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19.
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В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости 13:15
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Пожар произошел в многоэтажном доме на юге Москвы
Пожар произошел в 22-этажном жилом доме на юге Москвы, сообщили "Интерфаксу" в столичном главке МЧС РФ.
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Новый внедорожник Hongqi E115 засветился без камуфляжа
Ранее модель замечали в камуфляже, а теперь появились и снимки без защитной пленки.
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Василий Уткин о фонде Гафарова: «Ни единой секунды не сочувствую людям, потерявшим деньги»
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Ольга Бузова опубликовала откровенный снимок в боди
Большинство поклонников выразили свое восхищение по поводу фигуры Бузовой, но нашлись и те, кто раскритиковали за эту фотографию ее нынешнего молодого человека – Давида Манукяна.
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В Свердловской области выявили 211 новых случаев коронавируса
В Свердловской области за последние сутки зафиксировано ещё 211 заболевших коронавирусом. Общее число заражённых составило 2163 человека.
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Налоговики напоминают, что статьей 421 НК РФ установлено, что база для исчисления страховых взносов, определяется по истечении каждого календарного месяца, как сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных пунктом 1 статьи 420 НК РФ, начисленных отдельно в отношении каждого физического лица с начала расчетного периода нарастающим итогом, за исключением сумм, указанных в статье 422 Кодекса.
Бухгалтерия.ру 10 мая в 04:18
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Выпущенный в текущем году новый iPhone SE уже привлек пользователей благодаря относительно бюджетной для «яблочных» устройств цене, а также производительной начинке.
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В Челябинске за избиение дубинкой задержанного арестован полицейский
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Летом в России может возрасти число природных катаклизмов, ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в некоторых регионах засуха.
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«Проект»: Кремль планирует ввести голосование на выборах по почте
В условиях карантина Центризбирком для «охраны здоровья граждан» сможет вводить голосование по почте, электронное голосование и другие формы проведения выборов вне избирательных участков.
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В Минобороны рассказали о перевозке призывников при пандемии
Призывников к месту службы отправят отдельными железнодорожными вагонами и самолетами, чтобы исключить контакты военных с гражданскими лицами, заявил в среду начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов.
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Подлодка «Князь Владимир» вышла в море на контрольные испытания
Другой источник отметил ТАСС, что, по предварительным данным, подлодку должны принять в боевой состав до конца мая.
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Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
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Самоизоляция в Горном Алтае стала бессрочной
Режим в Республике Алтай самоизоляции продлён до особого распоряжения.
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Екатерина Климова опубликовала фото без макияжа
Отмечается, что почти полный отказ от яркого макияжа является жизненным кредо Екатерины.
RuNews24.ru 01:26