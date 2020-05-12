с чего всё началось

Медики, работающие с больными коронавирусом, из-за тяжелого психологического состояния зачатую перестают уделять внимание правильному использованию средств индивидуальной защиты. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Экономика Курс биткоина снижается после халвинга Во время первого замедления генерации блоков в 2012 году биткоин стоил $12, в ходе второго халвинга в 2016 году цена первой криптовалюты была $650. 9

Происшествия США решат судьбу российских аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах США пока не потребовались российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые, по предварительным данным, стали причиной пожаров в двух больницах — в Москве и Санкт-Петербурге. 257

Общество Госдума приняла «антикоронавирусный» законопроект о ЕГЭ Государственная дума в первом чтении приняла «антикоронавирусный» законопроект, по которому правительство России сможет в период пандемии приравнять результаты школьной промежуточной аттестации к результатам ЕГЭ и дать возможность абитуриентам поступать по ним в вузы. 1

Общество Петербургским пенсионерам предоставят выплаты на покупку масок "Денежная выплата в размере 800 рублей предоставляется петербургским пенсионерам, а также малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении. 220

Общество В Приморье сообщили, когда могут принять решение о снятии ограничений Решение о поэтапном снятии ограничений из-за коронавируса в Приморье может быть принято на следующей неделе, это зависит от соблюдения мер самими местными жителями, сообщает правительство региона. 1

Общество Минкомсвязь запустила сервис для оформления выплат на детей Минкомсвязь России на едином портале госуслуг запустила на отдельной странице сервис, через который родители смогут оформить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет. 2,8K

Общество Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19. 833

Общество Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова. 2,1K

Происшествия Пожар произошел в многоэтажном доме на юге Москвы Пожар произошел в 22-этажном жилом доме на юге Москвы, сообщили "Интерфаксу" в столичном главке МЧС РФ.

Авто Новый внедорожник Hongqi E115 засветился без камуфляжа Ранее модель замечали в камуфляже, а теперь появились и снимки без защитной пленки.

Шоу-бизнес Ольга Бузова опубликовала откровенный снимок в боди Большинство поклонников выразили свое восхищение по поводу фигуры Бузовой, но нашлись и те, кто раскритиковали за эту фотографию ее нынешнего молодого человека – Давида Манукяна. 1

Общество В Свердловской области выявили 211 новых случаев коронавируса В Свердловской области за последние сутки зафиксировано ещё 211 заболевших коронавирусом. Общее число заражённых составило 2163 человека. 145

Экономика Алгоритм расчета страховых взносов от ФНС: разбираем детально Налоговики напоминают, что статьей 421 НК РФ установлено, что база для исчисления страховых взносов, определяется по истечении каждого календарного месяца, как сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных пунктом 1 статьи 420 НК РФ, начисленных отдельно в отношении каждого физического лица с начала расчетного периода нарастающим итогом, за исключением сумм, указанных в статье 422 Кодекса. 1

Общество В США дали новый прогноз по числу жертв коронавируса Егор Алеев / ТАСС В США к началу августа число жертв коронавируса достигнет 147 тысяч человек.

Гаджеты Слишком долго: Новый iPhone SE заряжается за 2,5 часа Выпущенный в текущем году новый iPhone SE уже привлек пользователей благодаря относительно бюджетной для «яблочных» устройств цене, а также производительной начинке.

Экономика Госдума одобрила во втором чтении расширение страхования вкладов Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в некоторых случаях до 10 млн руб. и о расширении перечня юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов. 7

Политика «Проект»: Кремль планирует ввести голосование на выборах по почте В условиях карантина Центризбирком для «охраны здоровья граждан» сможет вводить голосование по почте, электронное голосование и другие формы проведения выборов вне избирательных участков. 2

Армия и оружие В Минобороны рассказали о перевозке призывников при пандемии Призывников к месту службы отправят отдельными железнодорожными вагонами и самолетами, чтобы исключить контакты военных с гражданскими лицами, заявил в среду начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов. 17

Армия и оружие Подлодка «Князь Владимир» вышла в море на контрольные испытания Другой источник отметил ТАСС, что, по предварительным данным, подлодку должны принять в боевой состав до конца мая.