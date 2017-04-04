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У регионов была информация на октябрь месяц, когда речь шла об этой закупке. Но система эта живая, все регионы знают, что все дети будут обеспечены препаратами, и сейчас уже у нас есть второй список, еще 600 детей, которые должны получить эти препараты до момента их регистрации.
— Вероника Скворцова, российский политикРИА Новости 08:27
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Происшествия
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