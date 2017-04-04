Общество

ИзвестияИзвестияСкворцова заявила о незначительном дефиците лекарств в 2019 году

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в уходящем году в стране наблюдался временный дефицит только пяти препаратов из 14,5 тыс. За пять лет этот показатель сократился в несколько раз.
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Вероника Скворцова
У регионов была информация на октябрь месяц, когда речь шла об этой закупке. Но система эта живая, все регионы знают, что все дети будут обеспечены препаратами, и сейчас уже у нас есть второй список, еще 600 детей, которые должны получить эти препараты до момента их регистрации.
— Вероника Скворцова, российский политикРИА Новости 08:27

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