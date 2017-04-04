Общество
ИзвестияСкворцова заявила о незначительном дефиците лекарств в 2019 году
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в уходящем году в стране наблюдался временный дефицит только пяти препаратов из 14,5 тыс. За пять лет этот показатель сократился в несколько раз.
Читать в источнике
Оценить
У регионов была информация на октябрь месяц, когда речь шла об этой закупке. Но система эта живая, все регионы знают, что все дети будут обеспечены препаратами, и сейчас уже у нас есть второй список, еще 600 детей, которые должны получить эти препараты до момента их регистрации.
— Вероника Скворцова, российский политикРИА Новости 08:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 11:25, Ашберн
Общество
Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России
Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте.
Происшествия
Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в подготовке терактов
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу подозреваемого в подготовке терактов в новогодние праздники.
Политика
Владимир Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий
Запрет на создание унитарных предприятий не коснётся организаций в районах Крайнего Севера и на приравненных к ним местностях, передаёт ТАСС.
Происшествия
Раздетого мальчика нашли под балконом дома в Подмосковье
В подмосковном Павловском Посаде обнаружили раздетого ребенка, который истошно кричал под балконом жилого дома, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
Общество
МИД прокомментировал информацию о вечеринке в стиле Гэтсби с реками шампанского
«Создание атмосферы блистательной вечеринки в усадьбе Джея Гэтсби, где шампанское рекой, море огней и веселья», — говорится в концепции мероприятия.
Политика
«Газпром» и Киев подписали мировое соглашение
"Газпром" и Киев подписали мировое соглашение по антимонопольному спору, написал в Facebook замминистра юстиции Украины Иван Лищина.
Политика
США ответили на слова Путина о виновниках Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает, что фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер и лидер СССР Иосиф Сталин были виновниками Второй мировой войны.
Общество
Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать
Производимые в России гражданские авиалайнеры могут переименовать для создания линейки самолетов с одним названием.
Общество
Swedbank закрыл счета сотрудников Sputnik Эстония
Swedbank уведомил сотрудников Sputnik Эстония о закрытии их счетов и разрыве договоров на оказание услуг, сообщили в агентстве.
Хоккей
«Барыс» обыграл «Куньлунь» в матче КХЛ
Общество
«Яндекс» выиграл спор у Rambler по использованию слова «афиша»
20 декабря палата по патентным спорам отклонила жалобу Rambler к компании МТС, разрешив второй дальнейшей использование товарного знака «МТС Афиша».
Общество
В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.
Экономика
Агентство НКР присвоило свой первый кредитный рейтинг
Рейтинговое агентство «Национальный кредитный рейтинг» (НКР) сообщило, что присвоило Совкомбанку кредитный рейтинг AA- (ru) со стабильным прогнозом.
Происшествия
В Калужской области сотрудник МЧС погиб, спасая утонувших рыбаков
В Куйбышевском районе Калужской области сотрудник МЧС погиб во время спасения двух рыбаков, провалившихся под лед на озере, сообщает kaluganews со ссылкой на сообщение областной администрации.
Армия и оружие
Источник сообщил о переносе сдачи ВМФ подводной лодки «Князь Владимир»
Головной подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А «Князь Владимир» будет сдан Военно-морскому флоту (ВМФ) России в первой половине 2020 года.
Экономика
«Спортмастер» купил датские магазины Sportmaster и Rezet Sneaker Store
Ltd (головная компания ритейлера "Спортмастер" со штаб-квартирой в Сингапуре) приобрела датскую Sport Nordic Holding ApS, управляющую сетями магазинов Sportmaster и Rezet Sneaker Store.
Экономика
Индексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров
Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Происшествия
Двух украинцев задержали в Крыму при попытке пересечь границу
При попытке пересечь российско-украинскую границу в обход пунктов пропуска на территории Крыма задержали двух украинцев.
Единоборства
Федор Емельяненко нокаутировал Квинтона Джексона в первом раунде
Только что в рамках шоу Bellator 237 завершился поединок Федора Емельяненко и Квинтона Джексона.
Игры
Вышел трейлер ремастера S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl
В сеть выложили трейлер мода-ремастера популярной игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl.
Общество
Рыжаков прокомментировал своё назначение худруком «Современника»
Режиссёр Виктор Рыжаков признался, что назначение на пост художественного руководителя «Современника» было для него неожиданным.
Происшествия
Компания назвала предварительную причину авиакатастрофы под Алма-Атой
Ранее, 30 декабря, глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев назвал три версии крушения самолета: ошибка экипажа, техническая неисправность и некорректная работа навигационных служб.
Экономика
Средняя ставка по ипотеке в ноябре снизилась до 9,19%
Средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 декабря 2019 года снизилась на 0,21 процентных пункта - до 9,19% годовых, следует из статистики Банка России.
Космос
Полнолуние и метеоритный дождь: астрономы дали прогноз на январь
Первым астрономическим явлением в 2020 году станет метеоритный дождь, пик которого придется на вечер 3 января.
Происшествия
На Украине раскольники избили священников канонической церкви
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) избили представителей Тульчинской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в числе которых было пятеро священников.
Общество
В Китае жених отомстил неверной невесте прямо на свадьбе
В Китае, обиженный на неверную невесту, жених решил отомстить ей прямо на их свадьбе. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на местные СМИ.