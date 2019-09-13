Общество
REGNUMСкворцова заявила о скорой регистрации препарата «Фризиум» в России
Фармацевтическая компания «Санофи», которая производит лекарственное средство «Фризиум», подаст заявление на регистрацию этого препарата в России в течение месяца, заявила 13 сентября министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
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Фармкомпания "Санофи", которая производит "Фризиум", в течение месяца подаст заявление на регистрацию лекарства в России, сказала министр здравоохранения Вероника Скворцова.РИА Новости04:18
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В Интернете распространяется видеозапись, которую приписывают Алексею Филимонову, известному члену совета по организации безопасности дорожного движения при губернаторе Воронежской области Александре Гусеве.
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