Фармкомпания "Санофи", которая производит "Фризиум", в течение месяца подаст заявление на регистрацию лекарства в России, сказала министр здравоохранения Вероника Скворцова.

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Фармацевтическая компания «Санофи», которая производит лекарственное средство «Фризиум», подаст заявление на регистрацию этого препарата в России в течение месяца, заявила 13 сентября министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Скворцова заявила о скорой регистрации препарата «Фризиум» в России

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