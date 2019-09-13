Общество

REGNUMREGNUMСкворцова заявила о скорой регистрации препарата «Фризиум» в России

Фармацевтическая компания «Санофи», которая производит лекарственное средство «Фризиум», подаст заявление на регистрацию этого препарата в России в течение месяца, заявила 13 сентября министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
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с чего всё началось

Необходимый больным детям «Фризиум» экстренно зарегистрируют в России

Фармкомпания "Санофи", которая производит "Фризиум", в течение месяца подаст заявление на регистрацию лекарства в России, сказала министр здравоохранения Вероника Скворцова.
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Необходимый больным детям «Фризиум» экстренно зарегистрируют в России

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