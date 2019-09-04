В апреле министр сообщала, что в 2018 году продолжительность жизни в России достигла рекордных показателей, увеличившись у мужчин на 0,3 года, а у женщин — на 0,2 года. Как отметила Скворцова, скорость увеличения продолжительности жизни в России превышает все известные мировые показатели.

с чего всё началось

Продолжительность жизни в России за последние семь месяцев существенно выросла, рассказала на полях Восточного экономического форума министр здравоохранения Вероника Скворцова.

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