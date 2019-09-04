Здоровье
RT на русскомСкворцова заявила о существенном росте продолжительности жизни россиян
Продолжительность жизни в России за последние семь месяцев существенно выросла, рассказала на полях Восточного экономического форума министр здравоохранения Вероника Скворцова.
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с чего всё началось
В России продолжительности жизни у женщин выросла до 78,5 года за семь месяцев, у мужчин — до 68,5 года, сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова, выступая на Восточном экономическом форуме. Как отметила Скворцова, скорость увеличения продолжительности жизни россиян превышает мировые показатели.РИА Новостивчера в 22:28
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