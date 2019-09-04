В России продолжительности жизни у женщин выросла до 78,5 года за семь месяцев, у мужчин — до 68,5 года, сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова, выступая на Восточном экономическом форуме. Как отметила Скворцова, скорость увеличения продолжительности жизни россиян превышает мировые показатели.

с чего всё началось

Продолжительность жизни в России за последние семь месяцев существенно выросла, рассказала на полях Восточного экономического форума министр здравоохранения Вероника Скворцова.

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