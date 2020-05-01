Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксСкворцова заявила о выходе на плато по заражению коронавирусом

Россия в последние недели практически находилась на плато по количеству заболеваний коронавирусом, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в эфире программы "Док-Ток" на Первом канале.
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Названы особенности протекания коронавируса у детей

Lenta.ru06:15

Скворцова заявила о выходе на плато по заболеваемости COVID-19

РБКвчера в 17:33

Скворцова: в последние недели РФ уже почти была на плато по распространению коронавируса

ТАССвчера в 16:30

Скворцова: РФ уже вышла на плато по числу новых случаев коронавируса

РИА Новостивчера в 18:56

Скворцова заявила о выходе России на плато по коронавирусу

URA.Ruвчера в 16:50

Скворцова рассказала о течении коронавируса у детей

Известиявчера в 17:58

Скворцова оценила сроки регистрации тестов на антитела к коронавирусу

Вечерняя Москвавчера в 16:55
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Общество

Полиция остановила в Ростове пытавшихся устроить автопробег коммунистов

Сотрудники полиции пресекли попытку провести автопробег по случаю 1 Мая в центре Ростова-на-Дону.
РБК 09:15
24
Экономика

Всемирный банк выделил Украине $150 млн для борьбы с коронавирусом

Всемирный банк принял решение выделить Украине $150 млн в рамках помощи в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, сообщило украинское Министерство финансов.
RT на русском 06:42
24
Наука

Учёные показали 3D-модель распространения коронавируса в самолете

Американские ученые разработали модель распространения нового типа коронавируса в самолете, продемонстрировав, как один человек может заразить всех пассажиров.
МедиаПоток 05:36
Общество

В Испании задержан экс-депутат Госдумы России

Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:47
12
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Газета.Ru 09:03
5K
Общество

Стало известно о 30-летнем кредите Малышевой на особняк в США

По его данным, в 2016 году ведущая совместно с супругом приобрела загородный дом недалеко от Нью-Йорка за 6,4 миллиона долларов.
Lenta.ru 08:58
1,9K
Армия и оружие

Британские истребители сопроводили российские военные самолеты

Военное дело вчера в 05:03
14
Происшествия

В Саратовской области в интернате умерла женщина с COVID-19

В Саратовской области в психоневрологическом интернате в селе Черкасском от коронавирусной инфекции умерла пожилая женщина, инфицированная COVID-19.
Российская газета вчера в 10:22
13
Шоу-бизнес

Умерла солистка «Фристайла» Нина Кирсо

Певица ушла из жизни в возрасте 56 лет после продолжительной комы.
RuNews24.ru вчера в 15:49
45
Армия и оружие

Бежавший в ДНР «всушник» рассказал о невыносимых условиях в рядах карателей: сводка с Донбасса

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.
Rusvesna.su 08:19
Политика

Посольство РФ призвало США не искажать историю Второй мировой войны

В российском посольстве в Вашингтоне призвали отказаться от переписывания истории Второй мировой войны.
Ореанда-Новости 05:46
361
Наука

В России расшифровали состав Тунгусского метеорита

Ученые Красноярского научного центра СО РАН предполагают, что разрушения на земли были обусловлены прохождением астероида сквозь атмосферу Земли.
ToDay News Ufa 28 апреля в 12:31
38
Политика

Российский депутат избил журналиста и отобрал у него телефон

Пострадавший в беседе с «ЮграPRO» рассказал, что пытался избежать конфликта, однако российский депутат преследовал и оскорблял его матом, а также выкручивал руки, пытаясь выбить телефон, который он в итоге отобрал.
Lenta.ru 07:33
8
Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

Мишустин предложил своего первого заместителя Андрея Белоусова в качестве кандидатуры исполняющего обязанности главы кабмина на период его болезни.
ТАСС вчера в 13:18
5,6K
Общество

Мурашко заявил о приближении России к рубежу борьбы с коронавирусом

Россия приближается к важнейшему рубежу борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.
RT на русском 07:06
132
Политика

Медведев пожелал заразившемуся коронавирусом Мишустину выздоровления

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пожелал премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, который заразился коронавирусом, скорейшего выздоровления.
Газета.Ru 06:42
809
Игры

Ubisoft анонсировала Assassin’s Creed Valhalla

News.ru 29 апреля в 16:03
65
Политика

Умер вице-премьер Крыма Павел Королев

Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
Ведомости 03:25
860
Политика

В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина

В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости вчера в 16:33
1K
Политика

Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам

Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК вчера в 05:35
4,6K
Общество

Опубликован график работы «Почты России» на майские праздники

График на 2, 3, 6, 7 и 10 мая не изменится.
Клопс вчера в 10:56
Экономика

Sony снизила стоимость PlayStation Plus в России

Два месяца назад Sony объявила о скором изменении российских цен на PlayStation Plus в связи с «рыночными условиями».
Игромания.ру 07:29
1
Здоровье

Минздрав рассказал о состоянии детей с коронавирусом в России

Одиннадцать детей, заразившихся коронавирусом, в настоящее время находятся в тяжелом состоянии, за время эпидемии два ребенка скончались, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 07:48
359
Политика

Контактировавших с Мишустиным проверяют на коронавирус

Члены кабмина, контактировавшие с Мишустиным, сдают тесты на коронавирус.
ТВ Центр 04:44
3,3K
Общество

Попова допустила ужесточение режима самоизоляции

Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер, передает ТАСС слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
Ведомости 08:07
719
Наука

Биологи рассказали, как безопасно приготовить курицу

Биологи рассказали, как безопасно и быстро приготовить курицу, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:53
55
Общество

Москвичам напомнили правила оформления пропусков для поездки на дачу

Для поездок на дачу в период майских праздников москвичи будут обязаны оформлять разовые цифровые пропуска.
Газета.Ru вчера в 11:30
510
Здоровье

ИЦК посчитал, во сколько раз выросло количество заболевших в регионах Северо-Запада за неделю

Стало известно, во сколько раз выросло число пациентов в регионах Северо-Запада за неделю с 24 апреля по 1 мая.
Piter.tv 08:49
Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ вчера в 15:33
3,9K
Происшествия

Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым

Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru вчера в 06:37
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