Коронавирус
ИнтерфаксСкворцова заявила о выходе на плато по заражению коронавирусом
Россия в последние недели практически находилась на плато по количеству заболеваний коронавирусом, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в эфире программы "Док-Ток" на Первом канале.
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Общество
Полиция остановила в Ростове пытавшихся устроить автопробег коммунистов
Сотрудники полиции пресекли попытку провести автопробег по случаю 1 Мая в центре Ростова-на-Дону.
РБК 09:15
Экономика
Всемирный банк выделил Украине $150 млн для борьбы с коронавирусом
Всемирный банк принял решение выделить Украине $150 млн в рамках помощи в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, сообщило украинское Министерство финансов.
RT на русском 06:42
Наука
Учёные показали 3D-модель распространения коронавируса в самолете
Американские ученые разработали модель распространения нового типа коронавируса в самолете, продемонстрировав, как один человек может заразить всех пассажиров.
МедиаПоток 05:36
Общество
В Испании задержан экс-депутат Госдумы России
Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:47
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Газета.Ru 09:03
Общество
Стало известно о 30-летнем кредите Малышевой на особняк в США
По его данным, в 2016 году ведущая совместно с супругом приобрела загородный дом недалеко от Нью-Йорка за 6,4 миллиона долларов.
Lenta.ru 08:58
Армия и оружие
Британские истребители сопроводили российские военные самолеты
Военное дело вчера в 05:03
Происшествия
В Саратовской области в интернате умерла женщина с COVID-19
В Саратовской области в психоневрологическом интернате в селе Черкасском от коронавирусной инфекции умерла пожилая женщина, инфицированная COVID-19.
Российская газета вчера в 10:22
Шоу-бизнес
Умерла солистка «Фристайла» Нина Кирсо
Певица ушла из жизни в возрасте 56 лет после продолжительной комы.
RuNews24.ru вчера в 15:49
Армия и оружие
Бежавший в ДНР «всушник» рассказал о невыносимых условиях в рядах карателей: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.
Rusvesna.su 08:19
Политика
Посольство РФ призвало США не искажать историю Второй мировой войны
В российском посольстве в Вашингтоне призвали отказаться от переписывания истории Второй мировой войны.
Ореанда-Новости 05:46
Наука
В России расшифровали состав Тунгусского метеорита
Ученые Красноярского научного центра СО РАН предполагают, что разрушения на земли были обусловлены прохождением астероида сквозь атмосферу Земли.
ToDay News Ufa 28 апреля в 12:31
Политика
Российский депутат избил журналиста и отобрал у него телефон
Пострадавший в беседе с «ЮграPRO» рассказал, что пытался избежать конфликта, однако российский депутат преследовал и оскорблял его матом, а также выкручивал руки, пытаясь выбить телефон, который он в итоге отобрал.
Lenta.ru 07:33
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Мишустин предложил своего первого заместителя Андрея Белоусова в качестве кандидатуры исполняющего обязанности главы кабмина на период его болезни.
ТАСС вчера в 13:18
Общество
Мурашко заявил о приближении России к рубежу борьбы с коронавирусом
Россия приближается к важнейшему рубежу борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.
RT на русском 07:06
Политика
Медведев пожелал заразившемуся коронавирусом Мишустину выздоровления
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пожелал премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, который заразился коронавирусом, скорейшего выздоровления.
Газета.Ru 06:42
Игры
Ubisoft анонсировала Assassin’s Creed Valhalla
News.ru 29 апреля в 16:03
Политика
Умер вице-премьер Крыма Павел Королев
Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
Ведомости 03:25
Политика
В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина
В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости вчера в 16:33
Политика
Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам
Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК вчера в 05:35
Общество
Опубликован график работы «Почты России» на майские праздники
График на 2, 3, 6, 7 и 10 мая не изменится.
Клопс вчера в 10:56
Экономика
Sony снизила стоимость PlayStation Plus в России
Два месяца назад Sony объявила о скором изменении российских цен на PlayStation Plus в связи с «рыночными условиями».
Игромания.ру 07:29
Здоровье
Минздрав рассказал о состоянии детей с коронавирусом в России
Одиннадцать детей, заразившихся коронавирусом, в настоящее время находятся в тяжелом состоянии, за время эпидемии два ребенка скончались, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 07:48
Политика
Контактировавших с Мишустиным проверяют на коронавирус
Члены кабмина, контактировавшие с Мишустиным, сдают тесты на коронавирус.
ТВ Центр 04:44
Общество
Попова допустила ужесточение режима самоизоляции
Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер, передает ТАСС слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
Ведомости 08:07
Наука
Биологи рассказали, как безопасно приготовить курицу
Биологи рассказали, как безопасно и быстро приготовить курицу, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:53
Общество
Москвичам напомнили правила оформления пропусков для поездки на дачу
Для поездок на дачу в период майских праздников москвичи будут обязаны оформлять разовые цифровые пропуска.
Газета.Ru вчера в 11:30
Здоровье
ИЦК посчитал, во сколько раз выросло количество заболевших в регионах Северо-Запада за неделю
Стало известно, во сколько раз выросло число пациентов в регионах Северо-Запада за неделю с 24 апреля по 1 мая.
Piter.tv 08:49
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ вчера в 15:33
Происшествия
Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым
Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru вчера в 06:37