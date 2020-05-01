Россия в последние недели практически находилась на плато по количеству заболеваний коронавирусом, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в эфире программы "Док-Ток" на Первом канале.

Скворцова заявила о выходе на плато по заражению коронавирусом

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