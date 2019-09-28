Экономика
ТАССSky: Боб Дадли намерен покинуть пост главы компании BP в течение года
Глава британской нефтегазовой компании BP (British Petroleum) Роберт Дадли планирует покинуть свой пост в течение 12 месяцев. Об этом со ссылкой на источники в британских деловых кругах сообщил в субботу телеканал Sky News.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 11:23, Вашингтон
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