Экономика

ТАССТАССSky: Боб Дадли намерен покинуть пост главы компании BP в течение года

Глава британской нефтегазовой компании BP (British Petroleum) Роберт Дадли планирует покинуть свой пост в течение 12 месяцев. Об этом со ссылкой на источники в британских деловых кругах сообщил в субботу телеканал Sky News.
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Генеральный директор нефтяной компании BP с октября 2010 года. Ранее - член совета директоров британской компании с апреля 2009 по октябрь 2010 года, президент, председатель правления и главный управляющий директор ОАО «ТНК-BP Менеджмент» с сентября 2003 года по декабрь 2008 года, исполнительный вице-президент BP по Африке, России и Каспию в 2002-2003 годах, с 1999 года отвечал за разработку стратегии, был исполнительным помощником главного управляющего директора и вице-президентом по вопросам возобновляемых и альтернативных источников энергии в BP...
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