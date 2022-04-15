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Sky News: британская экономика столкнулась с ростом цен и падением реальных доходов

Как сообщает телеканал Sky News, местные бизнесмены и потребители оказались зажаты между ростом цен и падением реальных доходов.
Lenta.ru
Как заявила в эфире телеканала Мариэлла Гэббатт, представитель компании J&B Wilde Fish & Poultry, только расходы на поставки и счета на дизельное топливо выросли на 1,5 тысячи фунтов (около 160 тысяч рублей) в месяц.
РИА Новости
Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего, к повышению цен на продукты и топливо.
РИА Новости
В Великобритании повышение тарифов на электричество и тепло ударило по миллионам домохозяйств по всей стране, спровоцировав рост расходы на 700 фунтов стерлингов в год.
Первое Студенческое агентство

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