Общество
ForbesSky News узнал о планах гендиректора BP Боба Дадли уйти в отставку
По данным телеканала, планы выхода на пенсию 64-летний Дадли обсудил с председателем совета директоров компании Хельге Лундом. Источники телеканала утверждают, что о грядущей отставке Дадли BP может объявить уже в конце октября, когда опубликует результаты за III квартал.
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Здоровье
Жители Кубани заразились лихорадкой Западного Нила
На Кубани сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали сразу несколько случаев заражения лихорадкой Западного Нила.
Регион online 26 сентября в 08:20
Общество
Сильные дожди ожидаются в начале октября в средней полосе России
На следующей неделе в Центральную часть России, включая Москву, придут сильные дожди, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".
Российская газета 09:10
Футбол
«Не увидел на поле безволия». Хохлов — о поражении от «Ростова»
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после поражения в матче 11-го тура премьер-лиги против «Ростова» (0:3) заявил, что не увидел на поле безволия.
Спорт-Экспресс 11:47
Футбол
Дзюба одной фразой прокомментировал матч с «Локомотивом»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба одной фразой прокомментировал поражение от московского «Локомотива» (0:1) в матче 11-го тура РПЛ.
Sportbox.RU 14:45
Шоу-бизнес
Дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова примет участие в ледовом шоу
Татьяна Навка заявила, что удовлетворена той самоотдачей, с которой маленькая Надежда подошла к этому ответственному испытанию.
Millionaire.ru 12:45
Происшествия
Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР
РИА Новости 12:33
Политика
Делегация США покинула ГА ООН на время выступления Венесуэлы
Делегации Соединенных Штатов, Колумбии и еще нескольких латиноамериканских стран в пятницу покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН на время речи вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.
Российская газета вчера в 23:41
Гаджеты
Производители закладывают основу для повышения цен на DRAM
В результате объем выпуск вырастет всего 12,5%. Ограничение роста предложения заложит основу для повышения цен в середине следующего года.
iXBT.com вчера в 06:06
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
Актриса из сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева записала видеообращение в Instagram-сториз после задержания сотрудниками ДПС.
РИА Новости 12:34
Происшествия
В Оренбурге арестовали священника Николая Стремского
ТАСС 25 сентября в 11:21
Армия и оружие
Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»
По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
Вести.Ru 13:01
Космос
Американцы: Венера могла быть курортной планетой
Rusargument 08:29
Музыка
The Beatles выложили новый клип к 50-летию альбома Abbey Road
The Beatles представили новый видеоклип к песне Джорджа Харрисона "Here Comes The Sun" к 50-летию альбома Abbey Road.
Интерфакс вчера в 07:34
Автоспорт
У Квята в Сочи снова отказал мотор
ProstoProSport 05:40
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК вчера в 11:27
Происшествия
Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством
О связях Карамзина с судьями Мосгорсуда, по мнению Дорофеева, свидетельствует и освобождение юриста Мосгорсудом из-под стражи в 2011 году, и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве.
РБК 07:33
Происшествия
Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru 10:41
Кино
Человек-паук возвращается в киновселенную Marvel
Один из самых популярных героев комиксов Человек-паук останется в кинематографической вселенной Marvel (КВМ).
Народные новости вчера в 18:42
Армия и оружие
Видео экстремального теста автомата Калашникова появилось в Сети
Концерн "Калашников" опубликовал на YouTube-канале видео с экстремальным тестом автомата АК-74М на прочность.
Газета.Ru 09:26
Общество
В МЧС назвали размер штрафа за курение на балконе
Как сообщили в МЧС, размер штрафа за курение на балконе составит 3000 рублей.
ДЕЛА.ru 26 сентября в 22:09
Происшествия
Ребенок с двумя головами родился в Черновцах
Газета.Ru 09:19
Религия
Большинство приходов Русского экзархата в Европе присоединились к РПЦ
"Абсолютное большинство клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, ранее находившихся в юрисдикции Константинопольского патриархата, последовали примеру архиепископа Дубнинского Иоанна (Реннето) и присоединились к Русской православной церкви", — говорится в сообщении.
РИА Новости 11:13
Политика
Опубликованы показания экс-главы ГПУ Шокина против Байдена
В интернете появились показания бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина против экс-вице-президента США и кандидата от демократов на предстоящих выборах американского лидера Джо Байдена.
Взгляд.ру 08:20
Происшествия
США потребовали выдать им задержанного в Испании россиянина
Российский гражданин, задержанный в аэропорту Валенсии на основании выданного США международного ордера на арест не согласен с обвинениями, заявила РИА Новости его адвокат Елена Таранова.
РИА Новости 14:42
Футбол
Леонид Слуцкий произвел фурор на голландском телевидении
На днях Слуцкий сходил на вечернее шоу на местном телевидении (а-ля наш «Вечерний Ургант») и зажег там так, что восторженные комментарии летят в его адрес до сих пор, и не только в инстаграме Леонида Викторовича.
ИА Городские вести. Волгоград вчера в 04:21
Здоровье
Геронтолог рассказал, как замедлить старение
Вечерняя Москва 26 сентября в 06:33
Общество
МВД предлагает наказывать за оскорбления полицейских в интернете
Согласно поправкам, будут регламентированы "правоотношения в сфере обеспечения правовой защиты сотрудника полиции о распространении в информационно-коммуникационных сетях, в том числе в интернете, выражающей явное неуважение к органам внутренних дел РФ информации", - отмечается в документе.
Российская газета вчера в 11:23