Экономика
РБКSky News узнал о планах BP объявить об отставке Дадли
Гендиректор нефтяной компании BP Роберт Дадли готовится уйти в отставку после десяти лет на этой должности, сообщает Sky. По данным телеканала, это может произойти в течение года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 05:19, Вашингтон
Шоу-бизнес
Оксана Акиньшина показала поклонникам порноспектакль
Актуальные Новости 27 сентября в 08:38
Гаджеты
Xiaomi продемонстрировала на видео распаковку смартфона Mi Mix Alpha
Компания Xiaomi продемонстрировала на видео распаковку самого дорого смартфона Mi Mix Alpha, представленного 24 сентября.
UfacityNews.ru вчера в 16:23
Общество
В России изменился список документов для приема на работу
С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.
Известия 02:27
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
РИА Новости вчера в 12:34
Политика
CNN: Курт Волкер подал в отставку
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.
РИА Новости 27 сентября в 19:13
Автоспорт
Российский пилот Мазепин попал в аварию в гонке Формулы-2
В Сочи проходила вторая гонка этапа "Формулы-2". Однако уже на первом круге ее остановили красными флагами из-за аварии.
РЕН ТВ 05:03
Футбол
Во время матча «Реала» и «Атлетико» ограбили дом Каземиро
ProstoProSport 03:50
Шоу-бизнес
Шварценеггер показал фото с сыном в русской форме
Американский актер Арнольд Шварценеггер разместил на своей странице в Instagram фотографию, на которой он изображен вместе с сыном Кристофером, одетым в шинель полковника МВД.
Культуромания 00:48
Единоборства
Появилось видео одного из самых быстрых нокаутов в истории Bellator
На турнире Bellator 228 произошел один из самых быстрых в истории организации нокаутов на 8-й секунде боя.
ФАН 04:03
Футбол
Жена Мамаева опубликовала реакцию фанатов «Ростова» на переход ее мужа
Жена бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана на своей странице в Instagram опубликовала видео из Ростова-на-Дону.
Спорт-Экспресс вчера в 22:14
Автоспорт
Александеру Элбону предстоит старт с пит-лейн
Замена производилась по согласованию с техническим делегатом FIA, и поскольку днище отличается от того, что использовалось изначально, то в соответствии со статьёй 34.2 Спортивного кодекса гонщик должен стартовать с пит-лейн.
F1news.ru 04:41
Армия и оружие
В Израиле объяснили провал Patriot в Саудовской Аравии
РИА Новости вчера в 07:25
Общество
Гороскоп на 28 сентября: Сегодня не стоит доказывать свою правоту
Гороскоп на 28 сентября 2019 года уверен — начинается благоприятный период для того, чтобы наладить непростые отношения с вашим партнером, найти компромисс.
ИА ЯСИА 27 сентября в 18:00
Политика
Украинские власти подсчитали, сколько нужно средств на восстановление Донбасса
Двух годовых бюджетов Украины не хватит для восстановления инфраструктуры прифронтовых районов Донбасса.
ФАН 02:35
Происшествия
Полиция сорвала спектакль о наркопотреблении в Театре.doc
Полицейские прервали спектакль «Рейв №228» Катрин Ненашевой в Театре.doc, в котором поднимается тема наркопотребления и фальсификации дел по ст. 228 УК РФ, сообщила «МБХ медиа» сама госпожа Ненашева.
Коммерсантъ 03:34
Политика
На Украине заявили об усилении позиций России в мире
На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.
Газета.Ru вчера в 22:58
Происшествия
В Саудовской Аравии убили генерала королевской охраны
В Саудовской Аравии во время конфликта в Джиде погиб бригадный генерал королевской охраны Абдель Азиз Фахем.
RT на русском 03:52
Кино
Человек-паук возвращается в киновселенную Marvel
Один из самых популярных героев комиксов Человек-паук останется в кинематографической вселенной Marvel (КВМ).
Народные новости 27 сентября в 18:42
Происшествия
В США щенок питбуля погиб, защищая детей от ядовитой змеи
В американском штате Флорида щенок питбуля ценой своей жизни спас двух детей от ядовитой змеи, пишет Fox35.
РИА Новости 02:07
Происшествия
Подросток организовал убийство отца в Дагестане
iReactor вчера в 18:45
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Политика
Der Spiegel: Владимир Зеленский оскорбил правительство Германии
Позднее Владимир Зеленский подтвердил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес канцлера германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, которые он делал в процессе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
Вести.Ru 01:12
Игры
Ghost Recon Breakpoint – Новые трейлеры
Оба трейлера ориентированы на Skell Technology, корпорацию, основанную датским инженером Джейсом Скеллом.
Srnsk 26 сентября в 14:10
Культура
Причиной смерти Марка Захарова стало воспаление легких
Известный советский и российский режиссер Марк Захаров скончался 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.
Народные новости вчера в 05:39
Общество
Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины
РИА Новости вчера в 19:14
Футбол
Гаттузо прилетел в Москву с целью найти работу
Как сообщает Чемпионат, одной из целей визита итальянского специалиста является возможность получить работу в одном из российских клубов.
Советский спорт 26 сентября в 23:34
Футбол
Хабиб посмеялся над вызовом Ибрагимовича
В число своих соперников, помимо Нурмагомедова, футболист включил теннисиста Новака Джоковича, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и собственного агента Мино Райоле, передает RT.
ТВ Центр 27 сентября в 10:31
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости 27 сентября в 18:53