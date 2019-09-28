Экономика

РБКРБКSky News узнал о планах BP объявить об отставке Дадли

Гендиректор нефтяной компании BP Роберт Дадли готовится уйти в отставку после десяти лет на этой должности, сообщает Sky. По данным телеканала, это может произойти в течение года.
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Генеральный директор нефтяной компании BP с октября 2010 года. Ранее - член совета директоров британской компании с апреля 2009 по октябрь 2010 года, президент, председатель правления и главный управляющий директор ОАО «ТНК-BP Менеджмент» с сентября 2003 года по декабрь 2008 года, исполнительный вице-президент BP по Африке, России и Каспию в 2002-2003 годах, с 1999 года отвечал за разработку стратегии, был исполнительным помощником главного управляющего директора и вице-президентом по вопросам возобновляемых и альтернативных источников энергии в BP...
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