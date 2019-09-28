Гендиректор нефтяной компании BP Роберт Дадли готовится уйти в отставку после десяти лет на этой должности, сообщает Sky. По данным телеканала, это может произойти в течение года.

Sky News узнал о планах BP объявить об отставке Дадли

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