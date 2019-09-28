Общество

ForbesForbesSky News узнал о планах гендиректора BP Боба Дадли уйти в отставку

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По данным телеканала, планы выхода на пенсию 64-летний Дадли обсудил с председателем совета директоров компании Хельге Лундом. Источники телеканала утверждают, что о грядущей отставке Дадли BP может объявить уже в конце октября, когда опубликует результаты за III квартал.
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Sky News узнал о планах BP объявить об отставке Дадли

РБК13:45

Sky News узнал о планах гендиректора BP Боба Дадли уйти в отставку

Forbes12:20
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