По данным телеканала, планы выхода на пенсию 64-летний Дадли обсудил с председателем совета директоров компании Хельге Лундом. Источники телеканала утверждают, что о грядущей отставке Дадли BP может объявить уже в конце октября, когда опубликует результаты за III квартал.

Sky News узнал о планах гендиректора BP Боба Дадли уйти в отставку

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