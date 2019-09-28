Общество
ForbesSky News узнал о планах гендиректора BP Боба Дадли уйти в отставку
По данным телеканала, планы выхода на пенсию 64-летний Дадли обсудил с председателем совета директоров компании Хельге Лундом. Источники телеканала утверждают, что о грядущей отставке Дадли BP может объявить уже в конце октября, когда опубликует результаты за III квартал.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 15:44, Вашингтон
Происшествия
В Театре.doc пожаловались на вмешательство полиции в постановку
Сотрудники правоохранительных органов в субботу вмешались в постановку "Рейф#228" Театра.doc, сообщила куратор проекта Катрин Ненашева.
Интерфакс 13:37
Культура
Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Захарова
Московский Комсомолец 15:32
Происшествия
США потребовали выдать им задержанного в Испании россиянина
Российский гражданин, задержанный в аэропорту Валенсии на основании выданного США международного ордера на арест не согласен с обвинениями, заявила РИА Новости его адвокат Елена Таранова.
РИА Новости 14:42
Наука
Ученые выяснили, что препятствует появлению рака
Ученые из университета Ливерпуля установили неожиданную закономерность. В некоторых случаях старение может препятствовать появлению рака.
Территория новостей 10:36
Религия
Большинство приходов Русского экзархата в Европе присоединились к РПЦ
"Абсолютное большинство клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, ранее находившихся в юрисдикции Константинопольского патриархата, последовали примеру архиепископа Дубнинского Иоанна (Реннето) и присоединились к Русской православной церкви", — говорится в сообщении.
РИА Новости 11:13
Энергетика
«Нафтогаз»: отопительный сезон на Украине находится на грани срыва
Еще 20 августа представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что отопительный сезон 2019-2020 на Украине на фоне споров с "Газпромом" по вопросам транзита российского газа в Европу может оказаться непростым.
Газета.Ru 09:07
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
Актриса из сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева записала видеообращение в Instagram-сториз после задержания сотрудниками ДПС.
РИА Новости 12:34
Политика
CNN сообщил об отставке спецпредставителя США по Украине
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку, сообщил телеканал CNN со ссылкой на три источника, знакомых с курсом дела.
Rambler News Service 01:27
Футбол
Агент Венгера: «Очень надеюсь на его приезд в Россию»
Агент Шандор Варга, который представляет интересы бывшего главного тренера лондонского «Арсенала» Арсена Венгера в Восточной Европе, рассказал об отношении его клиента к России и контактах со «Спартаком».
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 11:58
Наука
В пакетированном чае нашли частицы пластика
Gazeta.SPb 25 сентября в 23:05
Политика
Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком
Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.
RT на русском 08:25
Футбол
Дзюба одной фразой прокомментировал матч с «Локомотивом»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба одной фразой прокомментировал поражение от московского «Локомотива» (0:1) в матче 11-го тура РПЛ.
Sportbox.RU 14:45
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 26 сентября в 04:27
Происшествия
Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru 10:41
Волейбол
Польша обыграла Францию в матче за третье место на чемпионате Европы
В матче за третье место на чемпионате Европы по волейболу среди мужчин сборная Польши обыграла команду Франции (3:0). В финальном матче завтра сыграют сборные Сербии и Словении.
Спорт-Экспресс 14:16
Шоу-бизнес
Яна Поплавская расплакалась на свадьбе своего младшего сына
Яна Поплавская расплакалась на свадьбе младшего сына Никиты. Актриса уверена, что отдала ребёнка «в хорошие руки».
OAnews 13:03
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания 05:12
Гаджеты
В продажу поступили недорогие 4K телевизоры Xiaomi Mi TV Pro
Astera вчера в 11:54
Футбол
«Манчестер Сити» нанес поражение «Эвертону»
У проигравших забил Доминик Кэлверт-Льюин (33). Манчестер Сити с 16 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии.
Советский спорт 14:29
Происшествия
Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР
РИА Новости 12:33
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов: «Есть большая вероятность, что мой следующий бой пройдет в России»
Российский боец ММА, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что его следующий поединок с большой вероятностью состоится в России.
Спорт-Экспресс 15:01
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета вчера в 07:37
Происшествия
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
РИА Новости 08:57
Политика
МИД России ответил послу США по делу Пола Уилана
Министерство иностранных дел России ответило на видеообращение посла США Джона Хантсмана, где речь идет о якобы отсутствии доказательств противоправных действий американца Пола Уилана.
Взгляд.ру 12:18
Политика
Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации
Комиссия Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России обнаружила в публикациях немецкого медиахолдинга Deutsche Welle (DW) нарушения законов России, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.
Коммерсантъ вчера в 07:48
Футбол
Хабиб посмеялся над вызовом Ибрагимовича
В число своих соперников, помимо Нурмагомедова, футболист включил теннисиста Новака Джоковича, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и собственного агента Мино Райоле, передает RT.
ТВ Центр вчера в 10:31
Культура
Ведущий «Вечернего Урганта» объяснил уход из «Уральских пельменей»
Участники популярной команды КВН «Уральские Пельмени» ведут собственное шоу на СТС уже десять лет.
Рамблер 05:10