Будьте в Плюсе

Sky News: в Британии отмечается снижение покупательной способности граждан

Миллионы британских семей столкнутся с резким ростом стоимости жизни в стране в 2022 году, прогнозирует исследовательская организация Resolution Foundation.
Интерфакс
Домохозяйства Великобритании сталкиваются с ростом расходов из-за инфляции, энергетического кризиса и возможного повышения налога на государственное социальное страхование.
RT на русском
Как отмечают эксперты RF, рост заработной платы не успевает за инфляцией.
РИА Новости
Исполнительный директор агентства Торстен Белл убежден, что продукты, товары и услуги продолжат дорожать на фоне стагнирующих доходов населения.
РИА Новости

Подробнее о событии

Аналитики Resolution отметили катастрофическое снижение уровня жизни британцев
Life.ru16:15
Resolution Foundation: доходы британских домохозяйств в среднем снижаются на £1200
News.ruвчера в 15:29
Эксперты предсказали резкий рост стоимости жизни в Великобритании в 2022 году
Интерфакс30.12.2021 в 07:44
Британские семьи страдают от огромных расходов на жизнь
Экономика сегоднявчера в 11:12
Resolution Foundation: британцы столкнутся с резким ростом стоимости жизни
ФАНвчера в 11:05
Эксперты Resolution Foundation: у британцев катастрофически снизился уровень жизни
РИА Новостивчера в 08:05
Sky News: в Британии отмечается снижение покупательной способности граждан
RT на русскомвчера в 11:59

Интересное

Некоторые пожилые граждане в РФ недовольны пенсией, которую получили за январь 2022 года

Как сообщает портал primpress.ru, некоторые лица пенсионного возраста уже получили свои пенсионные выплаты за январь 2022 года.
ГЛАС.RU30.12.2021 в 23:15

Всем гражданам в РФ, кто получает менее 100 тыс. рублей, готовят новую выплату

Выяснилось, что тем категориям россиян, которые имеют недостаточные денежные доходы, может быть назначена новая выплата.
Ежедневные Новости Владивостока16:00

Дочь Сергея Шойгу показала новогоднее фото министра обороны с внучкой

Младшая дочь главы Минобороны РФ Сергея Шойгу поделилась трогательным семейным фото.
Пятый каналвчера в 13:50

Издание Visão заявило, что миллиардер Роман Абрамович получил гражданство Португалии

Португальское издание Visão заявило, что миллиардер Роман Абрамович получил гражданство Португалии. Об этом стало известно solenka.info.
Solenka.info30.12.2021 в 08:06

В России разрешили компаниям перечислять единый налоговый платеж

В Минфине предлагали разрешить бизнесу осуществлять единый налоговый платеж еще в конце 2020 года, также рассчитывая упростить компаниям выплаты.
Lenta.ruвчера в 16:50

Уткин прокомментировал скандал со снятием российских хоккеистов с рейса

Журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о снятии с рейса из Канады хоккеистов и тренеров молодёжной сборной России.
Sport.ruвчера в 12:25

Бузова встретила Новый год одна из-за разлада родителей: «Папа с новой семьей»

Бывшая звезда «Дома-2» Ольга Бузова к удивлению фанатов встретила Новый год в своем уютном «гнездышке» — одна.
Пятый каналвчера в 07:21

Ушел из жизни трехкратный призер Олимпийских игр по волейболу Вадим Хамутцких

31 декабря бывший российский волейболист Вадим Хамутцких ушел из жизни на 53-м году жизни, сообщает официальный сайт «Белогорья».
Sports.ruвчера в 07:08

В 2022 году россияне начнут платить налог с процентов по банковским вкладам свыше ₽1 млн

Ранее сообщалось, что с 2022 года россияне, имеющие вклады в банках на сумму свыше одного миллиона рублей, должны будут платить налог в том случае, если их процентный доход окажется больше 85 тысяч рублей.
Lenta.ruвчера в 15:20

Две шайбы Овечкина и гол Кузнецова принесли «Вашингтону» победу над «Детройтом»

На 16-й минуте второго периода хоккеистам «Вашингтона» удалось сравнять счёт в матче – свою 11-ю шайбу в сезоне забросил 29-летний российский нападающий Евгений Кузнецов.
Чемпионатвчера в 22:27