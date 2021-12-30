RT на русскомSky News: в Британии отмечается снижение покупательной способности гражданМиллионы британских семей столкнутся с резким ростом стоимости жизни в стране в 2022 году, прогнозирует исследовательская организация Resolution Foundation.ИнтерфаксДомохозяйства Великобритании сталкиваются с ростом расходов из-за инфляции, энергетического кризиса и возможного повышения налога на государственное социальное страхование.RT на русскомКак отмечают эксперты RF, рост заработной платы не успевает за инфляцией.РИА НовостиИсполнительный директор агентства Торстен Белл убежден, что продукты, товары и услуги продолжат дорожать на фоне стагнирующих доходов населения.РИА НовостиЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомГазета.RuКомсомольская правдаЭкономика сегодняФАНИА Красная ВеснаОбщественная служба новостейLife.ruПодробнее о событииАналитики Resolution отметили катастрофическое снижение уровня жизни британцевLife.ru16:15Resolution Foundation: доходы британских домохозяйств в среднем снижаются на £1200News.ruвчера в 15:29Эксперты предсказали резкий рост стоимости жизни в Великобритании в 2022 годуИнтерфакс30.12.2021 в 07:44Британские семьи страдают от огромных расходов на жизньЭкономика сегоднявчера в 11:12Resolution Foundation: британцы столкнутся с резким ростом стоимости жизниФАНвчера в 11:05Эксперты Resolution Foundation: у британцев катастрофически снизился уровень жизниРИА Новостивчера в 08:05Sky News: в Британии отмечается снижение покупательной способности гражданRT на русскомвчера в 11:59Показать ещёОценить107Поделиться