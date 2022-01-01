RT на русскомSky News: в Британии отмечается снижение покупательной способности гражданДомохозяйства Великобритании сталкиваются с ростом расходов из-за инфляции, энергетического кризиса и возможного повышения налога на государственное социальное страхование.RT на русскомМиллионы британских семей столкнутся с резким ростом стоимости жизни в стране в 2022 году, прогнозирует исследовательская организация Resolution Foundation.ИнтерфаксДополнительная налоговая нагрузка отнимет у жителей королевства 600 фунтов сверху (60 тысяч рублей).РИА Новости"Общая картина, вероятно, будет представлять собой рост цен и стагнацию оплаты труда", - заявил глава Resolution Foundation Торстен Бэлл.ФинмаркетЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомГазета.RuКомсомольская правдаЭкономика сегодняФАНИА Красная ВеснаОбщественная служба новостейПодробнее о событииЭксперты сообщили о катастрофическом снижении уровня жизни британцевГазета.Ru12:52Аналитики Resolution Foundation предсказали Британии катастрофическое снижение уровня жизниКомсомольская правда09:13Британские семьи страдают от огромных расходов на жизньЭкономика сегодня11:12Resolution Foundation: британцы столкнутся с резким ростом стоимости жизниФАН11:05Sky News: в Британии отмечается снижение покупательной способности гражданRT на русском11:59Эксперты Resolution Foundation: у британцев катастрофически снизился уровень жизниРИА Новости08:05Эксперты предсказали резкий рост стоимости жизни в Великобритании в 2022 годуИнтерфакс30 декабря в 07:44Показать ещёОценить98Поделиться