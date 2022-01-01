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Sky News: в Британии отмечается снижение покупательной способности граждан

Домохозяйства Великобритании сталкиваются с ростом расходов из-за инфляции, энергетического кризиса и возможного повышения налога на государственное социальное страхование.
RT на русском
Миллионы британских семей столкнутся с резким ростом стоимости жизни в стране в 2022 году, прогнозирует исследовательская организация Resolution Foundation.
Интерфакс
Дополнительная налоговая нагрузка отнимет у жителей королевства 600 фунтов сверху (60 тысяч рублей).
РИА Новости
"Общая картина, вероятно, будет представлять собой рост цен и стагнацию оплаты труда", - заявил глава Resolution Foundation Торстен Бэлл.
Финмаркет

Подробнее о событии

Эксперты сообщили о катастрофическом снижении уровня жизни британцев
Газета.Ru12:52
Аналитики Resolution Foundation предсказали Британии катастрофическое снижение уровня жизни
Комсомольская правда09:13
Британские семьи страдают от огромных расходов на жизнь
Экономика сегодня11:12
Resolution Foundation: британцы столкнутся с резким ростом стоимости жизни
ФАН11:05
Sky News: в Британии отмечается снижение покупательной способности граждан
RT на русском11:59
Эксперты Resolution Foundation: у британцев катастрофически снизился уровень жизни
РИА Новости08:05
Эксперты предсказали резкий рост стоимости жизни в Великобритании в 2022 году
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