Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСША нанесли удары по базе иракского ополчения на границе с Сирией

Американская авиация подвергла ударам с воздуха базу иракского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби" на границе Сирии с Ираком, передает в ночь на четверг телеканал Sky News Arabia.
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СМИ сообщили об ударе США по базе иракского ополчения на границе с САР

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Четыре человека погибли в результате столкновения грузового автомобиля с микроавтобусом в Ростовской области.
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