Армия и оружие
РИА НовостиСША нанесли удары по базе иракского ополчения на границе с Сирией
Американская авиация подвергла ударам с воздуха базу иракского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби" на границе Сирии с Ираком, передает в ночь на четверг телеканал Sky News Arabia.
Читать в источнике
Оценить77
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 00:48, Ашберн
Общество
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
Общество
Вайнштейна госпитализировали через несколько часов после приговора
Энергетика
Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией
Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.
Политика
Трамп объявил о запрете въезда в США из Европы
Запрет вводится на 30 дней, заявил президент США, обращаясь к нации из Белого дома.
Музыка
Little Big представит песню для «Евровидения» уже в четверг
Экономика
Эксперты оценили последствия объявления пандемии коронавируса
На фоне объявления пандемии нового коронавируса в мире фондовым рынкам предстоит пережить "черный четверг".
Политика
Госдума поддержала обнуление президентских сроков Путина
Идею об обнулении сроков поддержал Президент России, он уточнил, что законность поправки должны подтвердить в Конституционном суде и на референдуме 22 апреля.
Здоровье
В Китае сообщили о выздоровлении почти 80% больных коронавирусом
Всего с декабря прошлого года число смертей от коронавируса в стране достигло 3169, количество заболевших — 80793 человека.
Спорт
В Токио считают «невозможным» решение об отмене Олимпиады
Общество
Россия ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией, Францией
Ограничение из-за коронавируса вводится с 13 марта Росавиация выпустила сообщение о введении почти полного запрета на полеты на территорию Германии, Испании и Франции с 13 марта.
Происшествия
Экстренно севший в Кемерово самолет вылетит в Москву после техосмотра
Самолет авиакомпании S7, летевший из Иркутска и экстренно севший в аэропорту Кемерово из-за плохого самочувствия пассажира, вылетит в Москву после техосмотра и дозаправки, сообщает корреспондент РИА Новости.
Экономика
Экономист заявил о приближении нового мирового финансового кризиса
Экономист Джесси Коломбо, «предсказавший мировой финансовый кризис 2008 года», предупредил, что приближается ещё один экономический крах, и на этот раз он «будет намного хуже».
Шоу-бизнес
Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы по профилактике коронавируса
Роспотребнадзор дал рекомендации гражданам с целью предотвращения распространения коронавируса.
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Общество
Рыбак из ролика «Нормально» рассказал, как похудел на 100 килограммов
Мужчина по имени Сергей, прославившийся благодаря видео "Нормально", похудел на 100 килограммов, сообщает челябинский портал "Хорошие новости".
Армия и оружие
Ирак осудил обстрел американской военной базы
Трое военнослужащих коалиции, возглавляемой США, погибли в результате обстрела военной базы "Таджи" ("Кемп-Тадж") в Ираке, передает телеканал "Россия 24".
Энергетика
Работу газопровода «Сила Сибири» приостановят для профилактики
«Газпром» остановит на профилактику во второй половине марта магистральный газопровод «Сила Сибири», поставляющий газ из Якутии в Китай.
Футбол
Действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» выбыл из турнира
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико» завершился победой испанского клуба со счетом 3:2 в дополнительное время.
Общество
В Москве временно запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
В Москве из-за ситуации с коронавирусной инфекцией до 10 апреля запрещается проведение массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Происшествия
В Забайкалье члены ОПГ получили огромные сроки за 12 убийств
Здоровье
Правительство Украины объявило карантин на три недели
Правительство Украины с 11 марта ввело в стране карантин в связи с коронавирусом на три недели.
Общество
Билли Айлиш разделась на концерте в Майами
Баскетбол
НБА приостановила сезон из-за заражения игрока «Юты» коронавирусом
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приостановила сезон из-за вспышки коронавируса, сообщает официальный сайт Лиги.
Политика
Путин: США хотят управлять Украиной на российские деньги
В Вашингтоне предпочитают, чтобы Украина жила в том числе на российские деньги. «Сами не хотят им деньги давать», — сказал Путин.
Общество
Симоньян ответила на обвинения Навального
Главный редактор канала Russia Today Маргарита Симоньян ответила на расследование Фонда борьбы с коррупцией, что платит со своих доходов налоги.
Общество
В охваченной эпидемией Италии прекращена практически вся торговля
В Италии для предотвращения распространения коронавируса COVID-19 прекращается вся торговля, кроме продуктовых магазинов и аптек.
Футбол
ЦСКА проиграл «Ростову» после двух удалений
В одном из центральных матче 21 тура чемпионата России «Ростов» в родных стенах одержал победу над московским ЦСКА со счётом 3:2. При этом стоит отметить, что в матче арбитр удалил двух игроков «армейцев» и назначил три пенальти — два в ворота «красно-синих» и один в ворота ростовчан.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Ростовом
Четыре человека погибли в результате столкновения грузового автомобиля с микроавтобусом в Ростовской области.