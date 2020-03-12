Американская авиация подвергла ударам с воздуха базу иракского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби" на границе Сирии с Ираком, передает в ночь на четверг телеканал Sky News Arabia.

США нанесли удары по базе иракского ополчения на границе с Сирией

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