Футбол
BobsoccerSky Sport: На понедельник назначены медицинские тесты Эмилиано Ригони в «Сампдории»
По имеющейся информации, на завтра у игрока назначены медицинские тесты и подписание контракта с итальянским клубом. Общая сумма сделки оценивается в 10 млн. евро.
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В понедельник Ригони пройдет медобследование и подпишет контракт в «Сампдории»
Спорт уик-эндвчера в 08:03
Sky Sport: На понедельник назначены медицинские тесты Эмилиано Ригони в «Сампдории»
Bobsoccerвчера в 07:40
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 21:24, Вашингтон
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Не менее пяти человек погибли на Багамских островах из-за урагана "Дориан".
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Новый Isuzu D-Max испытывают на дорогах Швеции
Ранее японский специалист выпустили четырехдверную версию D-Max с двойной кабиной на заснеженные дороги Швеции для зимних испытаний.
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Королевского телохранителя арестовали по подозрению в изнасиловании
Экспресс газета 06:53
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Звучит как угроза – Konami продолжит делать «высококачественные консольные игры»
После Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain 2015 года выпуска компания Konami сконцентрировалась на мобильных проектах и сериях по типу Pro Evolution Soccer и Yu-Gi-Oh.
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В Госдуме прокомментировали предложение о «моратории» по РСМД для НАТО
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин оценил в беседе с RT предложение российской стороны членам НАТО присоединиться к мораторию по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
RT на русском 05:42
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Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet
Уменьшение размерности позволит решить многие проблемы SSJ100, уверен Филев: при снижении массы меньше будет нагрузка на двигатели (которые тоже специально создавались для 75-местной машины), они станут реже ломаться, перестанет трещать крыло – для существующей версии его бы надо перепроектировать.
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Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.
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Мешков был первым и единственным президентом Крыма, этот пост он занимал в 1994–1995 годах, когда республика была автономией в составе Украины.
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Эксперт оценил перспективы российских глубоководных роботов
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Турция может купить у России дополнительные ЗРК С-400
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Мхитарян прилетел в Рим для медобследования перед трансфером в «Рому»
Армянский полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян прибыл в Рим для прохождения медосмотра перед переходом в «Рому».
RT на русском 06:25