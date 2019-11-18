Политика

REGNUMREGNUMСлабые стороны России не те, что думают в Китае, — хуже

Ранее обозреватели китайского интернет-портала Sohu в своем материале отметили, что Россия входит в тройку сильнейших мировых держав благодаря своей территории и военной мощи, а к числу слабых мест России относятся: низкая численность населения, многонациональность государства и сложность управления таким государством, мононаправленность экономики и географическое положение.
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с чего всё началось
Россия входит в тройку сильнейших мировых держав в том числе из-за армии и огромной территории, но, несмотря на всю свою мощь, у нее есть четыре слабых места, пишет Sohu
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Известиявчера в 19:56

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В Китае перечислили слабые места России

Газета.Ru01:36

В Китае назвали четыре слабых места РФ

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Китайские СМИ рассказали о четырех слабых сторонах России

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Слабым местом России назвали ее жителей

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РБКвчера в 21:28

Sohu (Китай): четыре слабых места России (Sohu)

ИноСМИвчера в 07:53
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Изучены генетические линии жителей Финляндии

Группа ученых провела анализ генетических линий жителей Финляндии.
Goroday.ru вчера в 01:39
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Осипов – про экономику Забайкалья в 2018 году: Наблюдалось снижение оборота по большинству отраслей

Осипов отметил снижение оборота по большинству из отраслей и снижение реальных доходов забайкальцев.
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«Газпром» направил «Нафтогазу» предложения по транзиту

В предложении "Газпрома" указано, что необходимыми условиями для продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение судебных разбирательств.
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Суд арестовал главу ЧОПа по делу о стрельбе в Благовещенске

Городской суд Благовещенска Амурской области постановил заключить под стражу до 14 января генерального директора местного частного охранного предприятия "Сириус-А" Сергея Андрющенко, которое охраняло Амурский колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства, где студент четвертого курса устроил стрельбу и покончил с собой.
Газета.Ru 16 ноября в 04:10
Армия и оружие

В Сирии курды подожгли российский патруль

На севере Сирии утром 18 ноября во время патрулирования в районе Айн-эль-Араб протестующие курды коктейлем Молотова подожгли российский бронеавтомобиль "Тайфун".
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Общество

Астронавты США не вошли в экипажи «Союзов» впервые за почти 20 лет

Впервые за почти 20 лет зарубежные астронавты не вошли в состав экипажей российских космических кораблей "Союз".
Газета.Ru 19:49
Космос

Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС

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Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США

Депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный природный газ (СПГ), и призвал ввести санкции против США в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний — участников проекта газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 19:12
Общество

Недолив топлива на российских АЗС превышает норму в несколько раз

На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.
Газета.Ru вчера в 23:47
Политика

В Тбилиси спецназ начал разгон протестующих у здания парламента

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Технологии

Хакеры научились взламывать Android через Bluetooth-гарнитуру

Специалисты в сфере кибербезопасности из США сообщили, что хакеры научились взламывать смартфоны на ОС Android через некоторые Bluetooth-аксессуары.
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Путин оценил проект по добыче палладия в Арктической зоне

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Президент «Ростова» высказался о финансовых проблемах клуба

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц высказался о финансовой ситуации в клубе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:13
Политика

Нетаньяху провел телефонный разговор с Трампом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом на фоне заявления госсекретаря США Майка Помпео по израильским поселениям на Западном берегу реки Иордан.
РИА Новости 18:31
Экономика

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Лукашенко отказывается от интеграции Белоруссии с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с резкими заявлениями по поводу союза с Россией.
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Экономика

ЦБ зафиксировал снижение интереса россиян к краудфандингу

С января по сентябрь 2019 года объем рынка краудфандинга в России сократился на 42%, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.
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Без тормозов. СК Татарстана проверит мать, усадившую ребенка за руль

Следственный комитет РФ заинтересовался информацией о том, что в Набережных Челнах шестилетний ребенок управлял машиной на скорости в 130 километров в час.
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Хоккей

Овечкин забил из своего «офиса» с шикарной передачи Кузнецова

Идёт второй период, хозяева впереди со счётом 2:1. Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20 Вторую шайбу в составе «столичных» на 7-й минуте второго периода в большинстве забросил российский нападающий Александр Овечкин, ассистентами выступили Евгений Кузнецов и Джон Карлсон.
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После анализа будет выдан его результат и по необходимости предложены советы или даже запись автомобиля на ремонт.
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Пригожин раскритиковал российских артистов за выступления в Латвии

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Замглавы ФСИН подал в отставку после запрета давать комментарии СМИ

СМИ сообщают, что заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко подал в отставку после запрета давать устные комментарии журналистам.
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В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает установление минимального размера месячной оплаты труда не ниже двукратной величины прожиточного минимума для работников бюджетной сферы в регионах.
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ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

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В Забайкалье на пожаре в жилом доме погибли три человека

Во время пожара в частном жилом доме в селе Кыра Забайкальского края погибли три человека.
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Интернет

«Ростелеком» назвал основные киберриски для промышленности

Три четверти, или 72% уязвимостей, найденных в программном обеспечении, которое используется в промышленности, могут парализовать работу предприятия, следует из отчета компании «Ростелеком-Солар» (есть у РБК).
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Дзагоев выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч против ростовского СКА

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Симптомы рака легких: что помогает выявить бронхиальную карциному

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