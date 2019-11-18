с чего всё началось

Ранее обозреватели китайского интернет-портала Sohu в своем материале отметили, что Россия входит в тройку сильнейших мировых держав благодаря своей территории и военной мощи, а к числу слабых мест России относятся: низкая численность населения, многонациональность государства и сложность управления таким государством, мононаправленность экономики и географическое положение.

Слабые стороны России не те, что думают в Китае, — хуже

Наука Изучены генетические линии жителей Финляндии Группа ученых провела анализ генетических линий жителей Финляндии.

Политика «Газпром» направил «Нафтогазу» предложения по транзиту В предложении "Газпрома" указано, что необходимыми условиями для продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение судебных разбирательств.

Происшествия Суд арестовал главу ЧОПа по делу о стрельбе в Благовещенске Городской суд Благовещенска Амурской области постановил заключить под стражу до 14 января генерального директора местного частного охранного предприятия "Сириус-А" Сергея Андрющенко, которое охраняло Амурский колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства, где студент четвертого курса устроил стрельбу и покончил с собой.

Армия и оружие В Сирии курды подожгли российский патруль На севере Сирии утром 18 ноября во время патрулирования в районе Айн-эль-Араб протестующие курды коктейлем Молотова подожгли российский бронеавтомобиль "Тайфун".

Общество Астронавты США не вошли в экипажи «Союзов» впервые за почти 20 лет Впервые за почти 20 лет зарубежные астронавты не вошли в состав экипажей российских космических кораблей "Союз".

Политика Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США Депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный природный газ (СПГ), и призвал ввести санкции против США в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний — участников проекта газопровода «Северный поток — 2».

Общество Недолив топлива на российских АЗС превышает норму в несколько раз На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.

Технологии Хакеры научились взламывать Android через Bluetooth-гарнитуру Специалисты в сфере кибербезопасности из США сообщили, что хакеры научились взламывать смартфоны на ОС Android через некоторые Bluetooth-аксессуары.

Футбол Президент «Ростова» высказался о финансовых проблемах клуба Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц высказался о финансовой ситуации в клубе, передает РИА "Новости".

Политика Нетаньяху провел телефонный разговор с Трампом Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом на фоне заявления госсекретаря США Майка Помпео по израильским поселениям на Западном берегу реки Иордан.

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Политика Лукашенко отказывается от интеграции Белоруссии с Россией Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с резкими заявлениями по поводу союза с Россией.

Экономика ЦБ зафиксировал снижение интереса россиян к краудфандингу С января по сентябрь 2019 года объем рынка краудфандинга в России сократился на 42%, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.

Происшествия Без тормозов. СК Татарстана проверит мать, усадившую ребенка за руль Следственный комитет РФ заинтересовался информацией о том, что в Набережных Челнах шестилетний ребенок управлял машиной на скорости в 130 километров в час.

Хоккей Овечкин забил из своего «офиса» с шикарной передачи Кузнецова Идёт второй период, хозяева впереди со счётом 2:1. Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20 Вторую шайбу в составе «столичных» на 7-й минуте второго периода в большинстве забросил российский нападающий Александр Овечкин, ассистентами выступили Евгений Кузнецов и Джон Карлсон.

Технологии В России разработают приложение для диагностики двигателя автомобиля После анализа будет выдан его результат и по необходимости предложены советы или даже запись автомобиля на ремонт.

Шоу-бизнес Пригожин раскритиковал российских артистов за выступления в Латвии Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с журналистом Sputnik Латвия выразил недоумение из-за того, что российские артисты продолжают давать концерты в Латвии после "унизительных" запретов для их коллег на въезд на территорию этой страны.

Общество Замглавы ФСИН подал в отставку после запрета давать комментарии СМИ СМИ сообщают, что заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко подал в отставку после запрета давать устные комментарии журналистам.

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Происшествия ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.

Происшествия В Забайкалье на пожаре в жилом доме погибли три человека Во время пожара в частном жилом доме в селе Кыра Забайкальского края погибли три человека.

Интернет «Ростелеком» назвал основные киберриски для промышленности Три четверти, или 72% уязвимостей, найденных в программном обеспечении, которое используется в промышленности, могут парализовать работу предприятия, следует из отчета компании «Ростелеком-Солар» (есть у РБК).