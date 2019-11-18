Политика
REGNUMСлабые стороны России не те, что думают в Китае, — хуже
Ранее обозреватели китайского интернет-портала Sohu в своем материале отметили, что Россия входит в тройку сильнейших мировых держав благодаря своей территории и военной мощи, а к числу слабых мест России относятся: низкая численность населения, многонациональность государства и сложность управления таким государством, мононаправленность экономики и географическое положение.
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с чего всё началось
Россия входит в тройку сильнейших мировых держав в том числе из-за армии и огромной территории, но, несмотря на всю свою мощь, у нее есть четыре слабых места, пишет Sohu.Известиявчера в 19:56
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 20:51, Вашингтон
Наука
Изучены генетические линии жителей Финляндии
Группа ученых провела анализ генетических линий жителей Финляндии.
Goroday.ru вчера в 01:39
Экономика
Осипов – про экономику Забайкалья в 2018 году: Наблюдалось снижение оборота по большинству отраслей
Осипов отметил снижение оборота по большинству из отраслей и снижение реальных доходов забайкальцев.
Zab.RU 09:10
Политика
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложения по транзиту
В предложении "Газпрома" указано, что необходимыми условиями для продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение судебных разбирательств.
Москва 24 08:26
Происшествия
Суд арестовал главу ЧОПа по делу о стрельбе в Благовещенске
Городской суд Благовещенска Амурской области постановил заключить под стражу до 14 января генерального директора местного частного охранного предприятия "Сириус-А" Сергея Андрющенко, которое охраняло Амурский колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства, где студент четвертого курса устроил стрельбу и покончил с собой.
Газета.Ru 16 ноября в 04:10
Армия и оружие
В Сирии курды подожгли российский патруль
На севере Сирии утром 18 ноября во время патрулирования в районе Айн-эль-Араб протестующие курды коктейлем Молотова подожгли российский бронеавтомобиль "Тайфун".
Комсомольская правда 14:29
Общество
Астронавты США не вошли в экипажи «Союзов» впервые за почти 20 лет
Впервые за почти 20 лет зарубежные астронавты не вошли в состав экипажей российских космических кораблей "Союз".
Газета.Ru 19:49
Космос
Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС
РБК 15 ноября в 01:53
Политика
Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США
Депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный природный газ (СПГ), и призвал ввести санкции против США в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний — участников проекта газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 19:12
Общество
Недолив топлива на российских АЗС превышает норму в несколько раз
На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.
Газета.Ru вчера в 23:47
Технологии
Хакеры научились взламывать Android через Bluetooth-гарнитуру
Специалисты в сфере кибербезопасности из США сообщили, что хакеры научились взламывать смартфоны на ОС Android через некоторые Bluetooth-аксессуары.
Профиль 00:46
Футбол
Президент «Ростова» высказался о финансовых проблемах клуба
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц высказался о финансовой ситуации в клубе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:13
Политика
Нетаньяху провел телефонный разговор с Трампом
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом на фоне заявления госсекретаря США Майка Помпео по израильским поселениям на Западном берегу реки Иордан.
РИА Новости 18:31
Экономика
Госдума рассмотрит проект федерального бюджета на 2020-2022 годы
Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении проект федерального бюджета на следующую трехлетку, сверстанный с профицитом в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году.
РИА Новости 16:15
Политика
Лукашенко отказывается от интеграции Белоруссии с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с резкими заявлениями по поводу союза с Россией.
LentaChel.ru вчера в 06:20
Экономика
ЦБ зафиксировал снижение интереса россиян к краудфандингу
С января по сентябрь 2019 года объем рынка краудфандинга в России сократился на 42%, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Коммерсантъ 02:46
Происшествия
Без тормозов. СК Татарстана проверит мать, усадившую ребенка за руль
Следственный комитет РФ заинтересовался информацией о том, что в Набережных Челнах шестилетний ребенок управлял машиной на скорости в 130 километров в час.
Российская газета 10:41
Хоккей
Овечкин забил из своего «офиса» с шикарной передачи Кузнецова
Идёт второй период, хозяева впереди со счётом 2:1. Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20 Вторую шайбу в составе «столичных» на 7-й минуте второго периода в большинстве забросил российский нападающий Александр Овечкин, ассистентами выступили Евгений Кузнецов и Джон Карлсон.
Чемпионат 20:25
Технологии
В России разработают приложение для диагностики двигателя автомобиля
После анализа будет выдан его результат и по необходимости предложены советы или даже запись автомобиля на ремонт.
The Penza Post 09:12
Шоу-бизнес
Пригожин раскритиковал российских артистов за выступления в Латвии
Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с журналистом Sputnik Латвия выразил недоумение из-за того, что российские артисты продолжают давать концерты в Латвии после "унизительных" запретов для их коллег на въезд на территорию этой страны.
РИА Новости 20:36
Общество
Замглавы ФСИН подал в отставку после запрета давать комментарии СМИ
СМИ сообщают, что заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко подал в отставку после запрета давать устные комментарии журналистам.
Мойка78 10:22
Экономика
В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников
В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает установление минимального размера месячной оплаты труда не ниже двукратной величины прожиточного минимума для работников бюджетной сферы в регионах.
RT на русском 16 ноября в 00:32
Происшествия
ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой
Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
REGNUM 13:33
Происшествия
В Забайкалье на пожаре в жилом доме погибли три человека
Во время пожара в частном жилом доме в селе Кыра Забайкальского края погибли три человека.
REGNUM 20:18
Интернет
«Ростелеком» назвал основные киберриски для промышленности
Три четверти, или 72% уязвимостей, найденных в программном обеспечении, которое используется в промышленности, могут парализовать работу предприятия, следует из отчета компании «Ростелеком-Солар» (есть у РБК).
РБК 16:00
Общество
Симптомы рака легких: что помогает выявить бронхиальную карциному
Первые симптомы рака легких включают приступы кашля и затрудненное дыхание, которые часто напоминают симптомы простуды.
MedikForum.ru 15 ноября в 22:00