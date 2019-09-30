Энергетика
ИнтерфаксСланцевый бум в США ослабевает на фоне операционных проблем в отрасли
Бум в сфере добычи сланцевой нефти ослабевает, при том что в данный момент, после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, этот сектор важен для мирового рынка как никогда ранее, пишет The Wall Street Journal.
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Автоматически обработано 7015 источников, обновлено в 13:17, Вашингтон
Общество
Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин
REGNUM вчера в 00:35
Происшествия
Актеру Устинову заменили реальный срок условным
Московский городской суд заменил актеру Павлу Устинову реальный срок на один год лишения свободы условно.
Lenta.ru 05:33
Кино
Трейлер «King’s man: Начало» появился в Сети
iReactor 04:23
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Экономика
Государство может снизить долю в «Ростелекоме» и «Транснефти»
Правительство планирует сократить долю участия государства в уставных капиталах «Русгидро», «Транснефти»,« Ростелекома», «Россетях», «Объединенной зерновой компании», «Совкомфлоте», следует из данных по прогнозному плану приватизации федерального имущества на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
Rambler News Service 10:36
Футбол
«Спартак» уволил главного тренера Кононова
«Спартак» объявил об отставке Олега Кононова с поста главного тренера клуба.
РБК вчера в 12:31
Политика
Зеленский наметил Украине 17 целей
Президент Украины Владимир Зеленский наметил 17 целей, которых должна достигнуть Украина к 2030 году.
Московский Комсомолец 12:15
Общество
Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru 09:13
Культура
Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
URA.Ru 06:32
Политика
Познер объяснил свою критику в адрес СССР и России
Касаясь критики в адрес современной России, журналист предложил задуматься о том, за что можно было бы похвалить Россию, чем в ней можно гордиться, и что страна дала людям.
Взгляд.ру 12:15
Авто
В России стартовал прием заказов на новый Audi Q3 с полным приводом
Дилеры Audi в России начали прием заказов на полноприводную модификацию нового кроссовера Audi Q3 40 TFSi quattro.
Автоновости дня 08:53
Шоу-бизнес
Рики Мартин в четвертый раз станет отцом
Рики Мартин стал отцом мальчиков-близнецов Маттео и Валентино в 2008 году — их родила суррогатная мать.
Salt Mag 05:21
Происшествия
В колонии Соликамска заключенные надругались над сокамерником
В отношении двоих осужденных Лопаткина и Заякина (33 года и 29 лет) Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье Иные насильственные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшему, совершенные группой лиц (ч. 2 ст. 132 УК РФ).
Город342 04:00
Происшествия
Появилось первое видео издевательств Хачатуряна над дочерьми
На сей раз издание "Комсомольская правда" опубликовало первое видео издевательств "заботливого" отца над дочерьми.
Вести.Ru 08:25
Футбол
Президент «Арсенала» раскритиковал судейство в матче с «Краснодаром»
Президент «Арсенала» Гурам Аджоев раскритиковал судейство в поединке с «Краснодаром».
Vprognoze.ru вчера в 17:37
Политика
Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста
В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 08:53
Общество
Названы полезные для здоровья сердца продукты
Известия вчера в 00:18
Экономика
Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на три года
Правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2020 год и на ближайшую трехлетку, передаёт корреспондент радио «Вести FM».
Вести ФМ 07:36
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
Изменения затронут устройства на Android и iOS, в частности поддержки лишится версия Android 2.3.x (Gingerbread), также мессенджер перестанет работать на iOS 8 2014 года.
Lenta.ru 12:42
Наука
Джейми Донелли: «VR дает возможность отправить учеников на Марс»
В конце концов VR дает возможность отправить твоих учеников на Марс.
РБК 07:31
Политика
В США опубликовали видео удара по саудовским нефтяным объектам
Американский телеканал CBS News опубликовал эксклюзивные кадры массированного удара по нефтеперерабатывающим объектам фирмы Saudi Aramco.
Lenta.ru 05:18
Фигурное катание
Россиянка Анжелика Сидорова стала чемпионкой мира в прыжках с шестом
Золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках с шестом завоевала российская спортсменка Анжелика Сидорова.
Ридус вчера в 16:02
Политика
Герхарду Шредеру отказали в приглашении на прощание с Шираком
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер хотел посетить церемонию прощания с экс-президентом Франции Жаком Шираком, однако его запрос был отклонен.
Lenta.ru 07:51
Спорт
Легкоатлетки возмущены слишком интимной съемкой на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар было опробовано нововведение - спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов.
Газета.Ru 05:39
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Происшествия
Движение на зеленой ветке московского метро восстановлено после сбоя
Движение поездов на Замоскворецкой линии московского метро возобновлено и вводится в график после инцидента с пассажиром.
ТАСС 12:12
Футбол
Алана Мамаева взяла интервью у вышедшего из тюрьмы мужа
Павел Мамаев дал первое интервью после выхода из колонии своей жене Алане. Она опубликовала первую часть видео у себя на YouTube.
Кубань 24 08:38