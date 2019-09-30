Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксСланцевый бум в США ослабевает на фоне операционных проблем в отрасли

Бум в сфере добычи сланцевой нефти ослабевает, при том что в данный момент, после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, этот сектор важен для мирового рынка как никогда ранее, пишет The Wall Street Journal.
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