Падение добычи В 2019 году американцы вырвались в лидеры по нефтедобыче, опередив Россию и Саудовскую Аравию, — помогла сланцевая нефть. Впервые за 70 лет США стали нетто-экспортером черного золота.

Политика Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию. 9,7K

Политика Умер экс-глава Чувашии Игнатьев Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник. По данным источника, он болел коронавирусом. 51

Происшествия В Мурманске произошёл взрыв с последующим пожаром Мурманск, 18 июня 2020, 21:34 — REGNUM Взрыв с последующим пожаром произошёл на территории складского помещения в Мурманске. 3

Политика Путин назвал справедливым ряд претензий к Сталину Путин выразил уверенность, что советские лидеры «видели попытки оставить Советский Союз один на один с Германией и ее союзниками», поэтому они стремились выиграть время, которое было необходимо для укрепления обороны страны. 3

Политика Путин прокомментировал сравнение Зеленским СССР и фашистской Германии Заявления президента Украины Владимира Зеленского, сравнившего СССР и фашистскую Германию, негативно скажется на отношениях Киева и Москвы и на самом главе государства. 11

Технологии Дуров назвал правила App Store и Google Play «безумными» Создатель Telegram Павел Дуров назвал "безумием" сборы Apple и Google, которые вынуждены отчислять разработчики за размещение приложений в магазинах App Store и Google Play. 169

Хоккей Никита Филатов завершил карьеру Последним клубом 30-летнего Филатова в КХЛ был «Салават Юлаев». В сезоне-2018/19 форвард набрал 8 (3+5) очков в 22 матчах.

Общество «Академик Черский» помешает Дании заблокировать строительство СП-2 В случае положительного ответа Копенгагена второе судно поможет ускорить завершающий этап строительства СП-2, при отрицательном вердикте "Академик Черский" продолжит работу в одиночку. 34

Общество На Россию надвигается похолодание В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание. 778

Общество В Минске проходит акция солидарности с политиками, задержанными в ходе предвыборной кампании Прямую трансляцию из Минска на своем YouTube-канале ведет "Радио Свобода", Участники акции говорят, что вышли, потому что хотят перемен.

Происшествия Ураган повалил деревья в Петербурге В Петербурге ураган повалил деревья и заблокировал движение в Приморском районе. 2

Общество Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram «По согласованию с Генеральной прокуратурой России Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram», — говорится в сообщении Роскомнадзора. 1K

Происшествия Внук экс-губернатора Ишаева арестован за вождение в нетрезвом виде Суд арестовал на 12 суток внука бывшего губернатора Хабаровского края Игоря Ишаева за вождение в нетрезвом виде, пишут "Известия" со ссылкой на источники в суде. 791