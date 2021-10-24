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Славянская ТЭС остановлена на Украине из-за нехватки угля

На Украине остановлена работа двух блоков Славянской тепловой электростанции, следует из данных на сайте «Укрэнерго».
Коммерсантъ
Согласно данным министерства энергетики, отставание от графика накопления угля на Славянской ТЭС составляет 200 тыс. тонн.
ТАСС
В целом из-за ремонтов и низкого уровня запасов топлива по состоянию на 22 октября на Украине не работало 43 из 69 тепловых энергоблоков.
ТАСС
Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее заявил, что Украина отстает от намеченных планов по накоплению угля для прохождения отопительного сезона, намерена увеличить собственную добычу и импорт.
РИА Новости

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