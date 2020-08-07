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Следком РФ проверяет факт задержания 33 россиян в Белоруссии

Проверка по факту задержания 29 июля 33 россиян в Белоруссии начата Следственным комитетом РФ. Произошедший в конце прошлого месяца инцидент осложнил отношения между Москвой и Минском. Судьба 33 россиян, задержанных в Белоруссии 29 июля, беспокоит президента РФ Владимира Путина.В источнике
С чего всё началось
«Проводится процессуальная проверка обстоятельств, в результате которых 29 июля этого года на территории Республики Беларусь были задержаны граждане России», — говорится в сообщении
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RT на русскомвчера в 08:05
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Коммерсантъ

СКР и КГБ начали свое расследование появления странной группы «безопасников» из России в Минске

Коммерсантъвчера в 15:41
Интерфакс

СКР начал проверку по факту задержания в Белоруссии 33 россиян

Интерфаксвчера в 08:09
URA.Ru

СК вмешался в инцидент с задержанием россиян в Белоруссии

URA.Ruвчера в 08:38
РБК

СК начал проверку из-за задержания россиян в Белоруссии

РБКвчера в 08:45
Lenta.ru

СК начал проверку задержания 33 россиян в Белоруссии

Lenta.ruвчера в 08:09
RT на русском

СК России начал проверку в связи с задержанием россиян в Белоруссии

RT на русскомвчера в 08:05
ТАСС

СК РФ начал доследственную проверку обстоятельств задержания россиян в Белоруссии

ТАССвчера в 08:04

Японские ученые открыли внеземное происхождение многообразия жизни

Японские ученые во главе с профессором отделения естественно-научных исследований Университета Осаки Кэнтаро Тэрадой обнаружили, что причина многообразия различных видов жизни на Земле — резкий рост содержания фосфора — имеет внеземное происхождение.
Японские ученые открыли внеземное происхождение многообразия жизни
РИА Новостивчера в 12:22
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«Рейсинг Пойнт» оштрафовали на 15 очков

Стоит отметить, что «Рено» регулярно выражает протест именно по поводу системы воздуховодов «Рейсинг Пойнт», которые являются копией «Мерседеса» с прошлого сезона, с этим согласные и многие остальные команды в Формуле-1.
LiveResult.Ruвчера в 11:34

Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия

Минобороны подчеркивает, что условия применения противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, удары по критически важным объектам России, а также агрессия с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов.
Lenta.ruвчера в 05:52
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158 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было выявлено более 3,5 тысяч случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе – из Москвы.
Красное знамя (Руза)вчера в 07:00
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Глава контрразведки США обвинил Россию в попытке очернить Байдена

В целом глава ведомства отметил, что в преддверии выборов в США другие страны, среди которых Китай, Россия и Иран, будут продолжать использовать "скрытые и явные меры влияния в своих попытках повлиять на предпочтения и перспективы американских избирателей, изменить политику США, усилить разногласия в Соединенных Штатах и подорвать доверие американского народа к нашему демократическому процессу".
РИА Новостивчера в 15:35
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В Минске задержали участников велосипедных акций солидарности

В Минске прошли задержания участников традиционных велосипедных акций солидарности с арестованными оппонентами президента Белоруссии Александра Лукашенко, 7 августа сообщает интернет-портал правозащитного центра «Весна».
ИА Красная Веснавчера в 16:46