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Следком РФ проверяет факт задержания 33 россиян в Белоруссии

Проверка по факту задержания 29 июля 33 россиян в Белоруссии начата Следственным комитетом РФ. Произошедший в конце прошлого месяца инцидент осложнил отношения между Москвой и Минском. Судьба 33 россиян, задержанных в Белоруссии 29 июля, беспокоит президента РФ Владимира Путина.В источнике
С чего всё началось
«Проводится процессуальная проверка обстоятельств, в результате которых 29 июля этого года на территории Республики Беларусь были задержаны граждане России», — говорится в сообщении
.
RT на русском08:05
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РИА Новости

СК начал проверку из-за задержания 33 россиян в Минске

РИА Новости09:06
РБК

СК начал проверку из-за задержания россиян в Белоруссии

РБК08:45
RT на русском

СК России начал проверку в связи с задержанием россиян в Белоруссии

RT на русском08:05
Интерфакс

СКР начал проверку по факту задержания в Белоруссии 33 россиян

Интерфакс08:09
Lenta.ru

СК начал проверку задержания 33 россиян в Белоруссии

Lenta.ru08:09
URA.Ru

СК вмешался в инцидент с задержанием россиян в Белоруссии

URA.Ru08:38
ТАСС

СК РФ начал доследственную проверку обстоятельств задержания россиян в Белоруссии

ТАСС08:04

Doom Eternal и Elder Scrolls Online выйдут на Xbox Series X и PS5

Компания Bethesda объявила, что Doom Eternal и The Elder Scrolls Online будут выпущены для Xbox Series X и PlayStation 5. В сообщении говорится, что игроки, которые владеют или приобретают игру на Xbox One или PlayStation 4, смогут бесплатно перейти на версии следующего поколения, когда они будут доступны для покупки.
МИТвчера в 11:47

Нижегородская область переходит на второй этап снятия ограничений

Нижний Новгород, 7 августа 2020, 20:22 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал решение Координационного штаба по борьбе с коронавирусом о переходе региона на второй этап снятия ограничений 7 августа в рамках режима повышенной готовности.
REGNUM13:22
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Истребители Су-35 сопроводили бомбардировщик США над Охотским морем

"Для перехвата цели в воздух поочередно были подняты три истребители Су-35С из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Восточного военного округа, которые классифицировали и последовательно сопроводили стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США над акваторией Охотского моря", - сообщили в национальном центре.
ТАСС12:24
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ru5 августа в 13:27
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