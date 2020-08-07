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Следком РФ проверяет факт задержания 33 россиян в Белоруссии

Проверка по факту задержания 29 июля 33 россиян в Белоруссии начата Следственным комитетом РФ. Произошедший в конце прошлого месяца инцидент осложнил отношения между Москвой и Минском. Судьба 33 россиян, задержанных в Белоруссии 29 июля, беспокоит президента РФ Владимира Путина.В источнике
С чего всё началось
«Проводится процессуальная проверка обстоятельств, в результате которых 29 июля этого года на территории Республики Беларусь были задержаны граждане России», — говорится в сообщении
.
RT на русскомвчера в 08:05
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Коммерсантъ

СКР и КГБ начали свое расследование появления странной группы «безопасников» из России в Минске

Коммерсантъвчера в 15:41
ТАСС

СК РФ начал доследственную проверку обстоятельств задержания россиян в Белоруссии

ТАССвчера в 08:04
URA.Ru

СК вмешался в инцидент с задержанием россиян в Белоруссии

URA.Ruвчера в 08:38
Интерфакс

СКР начал проверку по факту задержания в Белоруссии 33 россиян

Интерфаксвчера в 08:09
Lenta.ru

СК начал проверку задержания 33 россиян в Белоруссии

Lenta.ruвчера в 08:09
RT на русском

СК России начал проверку в связи с задержанием россиян в Белоруссии

RT на русскомвчера в 08:05
РБК

СК начал проверку из-за задержания россиян в Белоруссии

РБКвчера в 08:45

Глава контрразведки США обвинил Россию в попытке очернить Байдена

В целом глава ведомства отметил, что в преддверии выборов в США другие страны, среди которых Китай, Россия и Иран, будут продолжать использовать "скрытые и явные меры влияния в своих попытках повлиять на предпочтения и перспективы американских избирателей, изменить политику США, усилить разногласия в Соединенных Штатах и подорвать доверие американского народа к нашему демократическому процессу".
РИА Новостивчера в 15:35
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Трамп запретил компаниям США совершать сделки с владельцем TikTok

Вашингтон, 7 августа 2020, 04:48 — REGNUM Исполнительный указ «О борьбе с угрозой TikTok», предписывающий запретить на 45 дней в США сделки с китайской компанией ByteDance, которая владеет этим приложением, подписал американский президент Дональд Трамп, сообщается на сайте Белого дома.
REGNUMвчера в 21:48
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Минпромторг позволит использовать старые детали при ремонте авто

Минпромторг России рассматривает запрет повторного использования ряда автокомпонентов только при внесении изменений в конструкцию транспортных средств, а возможность применять старые детали при ремонте машин будет сохранена, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
РИА Новостивчера в 08:48
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ru5 августа в 13:27
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Министр обороны Украины почувствовал надежду на окончание войны в Донбассе

Режим прекращения огня, который установился на линии боевого соприкосновения в Донбассе с 27 июля, дал надежду гражданам Украины, что мир установится, заявил министр обороны Украины Андрей Таран 7 августа, сообщает пресс-служба президента Украины.
ИА Красная Веснавчера в 15:40