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Следком РФ проверяет факт задержания 33 россиян в Белоруссии

Проверка по факту задержания 29 июля 33 россиян в Белоруссии начата Следственным комитетом РФ. Произошедший в конце прошлого месяца инцидент осложнил отношения между Москвой и Минском. Судьба 33 россиян, задержанных в Белоруссии 29 июля, беспокоит президента РФ Владимира Путина.В источнике
С чего всё началось
«Проводится процессуальная проверка обстоятельств, в результате которых 29 июля этого года на территории Республики Беларусь были задержаны граждане России», — говорится в сообщении
.
RT на русском08:05
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РБК

СК начал проверку из-за задержания россиян в Белоруссии

РБК08:45
Коммерсантъ

СКР начал проверку из-за задержания россиян в Белоруссии

Коммерсантъ08:44
Интерфакс

СКР начал проверку по факту задержания в Белоруссии 33 россиян

Интерфакс08:09
URA.Ru

СК вмешался в инцидент с задержанием россиян в Белоруссии

URA.Ru08:38
Lenta.ru

СК начал проверку задержания 33 россиян в Белоруссии

Lenta.ru08:09
RT на русском

СК России начал проверку в связи с задержанием россиян в Белоруссии

RT на русском08:05
ТАСС

СК РФ начал доследственную проверку обстоятельств задержания россиян в Белоруссии

ТАСС08:04

Боевики пытаются атаковать базу Хмеймим в Сирии

Боевики в Сирии обстреливают позиции вооруженных сил Сирии и пытаются атаковать базу Хмеймим, РФ и Сирия вынуждены проводить мероприятия по нейтрализации угрозы, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
РИА Новостивчера в 15:09
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В Ингушетии ликвидировали готовивших теракты боевиков

Оперативники в ходе контртеррористической операции в Ингушетии ликвидировали двух боевиков, готовивших теракт в республике, еще один задержан, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета.
Ведомости03:10
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Истребители Су-35 сопроводили бомбардировщик США над Охотским морем

"Для перехвата цели в воздух поочередно были подняты три истребители Су-35С из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Восточного военного округа, которые классифицировали и последовательно сопроводили стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США над акваторией Охотского моря", - сообщили в национальном центре.
ТАСС12:24
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Три человека погибли, четверо ранены в массовом ДТП под Воронежем

Воронеж, 7 августа 2020, 16:11 — REGNUM Три человека погибли в результате аварии с участием нескольких автомобилей в Рамонском районе Воронежской области днём 7 августа, сообщила ИА руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова.
REGNUM09:11
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