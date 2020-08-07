Следком РФ проверяет факт задержания 33 россиян в Белоруссии
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Проверка по факту задержания 29 июля 33 россиян в Белоруссии начата Следственным комитетом РФ. Произошедший в конце прошлого месяца инцидент осложнил отношения между Москвой и Минском. Судьба 33 россиян, задержанных в Белоруссии 29 июля, беспокоит президента РФ Владимира Путина.В источнике
С чего всё началось
«Проводится процессуальная проверка обстоятельств, в результате которых 29 июля этого года на территории Республики Беларусь были задержаны граждане России», — говорится в сообщении
.
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