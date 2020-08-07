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Следком РФ проверяет факт задержания 33 россиян в Белоруссии

Проверка по факту задержания 29 июля 33 россиян в Белоруссии начата Следственным комитетом РФ. Произошедший в конце прошлого месяца инцидент осложнил отношения между Москвой и Минском. Судьба 33 россиян, задержанных в Белоруссии 29 июля, беспокоит президента РФ Владимира Путина.В источнике
С чего всё началось
«Проводится процессуальная проверка обстоятельств, в результате которых 29 июля этого года на территории Республики Беларусь были задержаны граждане России», — говорится в сообщении
.
RT на русском08:05
Подробнее о событии
РБК

СК начал проверку из-за задержания россиян в Белоруссии

РБК08:45
Интерфакс

СКР начал проверку по факту задержания в Белоруссии 33 россиян

Интерфакс08:09
URA.Ru

СК вмешался в инцидент с задержанием россиян в Белоруссии

URA.Ru08:38
Lenta.ru

СК начал проверку задержания 33 россиян в Белоруссии

Lenta.ru08:09
Коммерсантъ

СКР начал проверку из-за задержания россиян в Белоруссии

Коммерсантъ08:44
RT на русском

СК России начал проверку в связи с задержанием россиян в Белоруссии

RT на русском08:05
ТАСС

СК РФ начал доследственную проверку обстоятельств задержания россиян в Белоруссии

ТАСС08:04

Ускоренно изучить иностранные языки помогут новые наушники

Как сообщает ToDay News Ufa, команде специалистов из Соединенных Штатов Америки из Университета Питтсбурга удалось разработать особый наушник, который способен воздействовать на определенные нервы в мозге, которые стимулируют более эффективное изучение иностранных языков.
ToDay News Ufa09:44
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ru5 августа в 13:27
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В бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2

Глава комитета бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст призвал власти Германии сформировать контрмеры против США после того, как в сенате пригрозили санкциями немецкому порту Мукран из-за «Северного потока-2».
РБК06:20
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158 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было выявлено более 3,5 тысяч случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе – из Москвы.
Красное знамя (Руза)07:00
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Доходы Кадырова за год увеличились на 140 млн рублей

У главы Чечни появился земельный участок площадью 28361 кв. м. Кроме того, в его собственности — земельный участок площадью 3668 кв. м и жилой дом площадью 2344,6 кв. м. Доход его супруги в 2019-м составил 2 456 321,31 рубля, годом ранее — 60 тыс. рублей.
RT на русском11:14
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Российско-белорусский спутник планируют запустить в 2025 году

Совместный Российско-белорусский спутник планируется запустить через 5 лет, сообщил директор НИРУП «Геоинформационные системы» Национальной академии наук Белоруссии и главный конструктор Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли Сергей Золотой 7 августа на выставке «Беларусь интеллектуальная», передает БелТА.
ИА Красная Весна07:58

Рогозин поручил разработать аналог корабля «Буран» на замену «Союзу»

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил разработать варианты крылатого пилотируемого космического челнока аналогичного «Бурану» на замену кораблям «Союз МС».
Общественная служба новостей01:43
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