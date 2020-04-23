Происшествия
Российская газетаСледком РФ возбудил дело о геноциде в Карелии в годы войны
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по результатам проверки и изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан в период Великой Отечественной войны на территории Карелии. Дело возбудили по статье 357 УК РФ - геноцид, сообщает пресс-служба ведомства.
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За время оккупации региона с 1941 по 1944 годы в указанных лагерях удерживалось не менее 24 тысяч человек, из которых погибло не менее 8 тысяч мирных граждан, в том числе более 2 тысяч детей, свыше 7 тысяч военнопленных было зарыто живьем, умерщвлено в газовых камерах и расстреляно.
с чего всё началось
Следственный комитет РФ проводит процессуальную проверку по факту геноцида мирного населения Карело-Финской ССР по расовому признаку в годы Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ведомства.ИА Республика20 апреля в 01:44
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