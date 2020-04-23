Происшествия
Российская газетаСледком РФ возбудил дело о геноциде в Карелии в годы войны
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по результатам проверки и изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан в период Великой Отечественной войны на территории Карелии. Дело возбудили по статье 357 УК РФ - геноцид, сообщает пресс-служба ведомства.
Читать в источнике
Оценить115
За время оккупации региона с 1941 по 1944 годы в указанных лагерях удерживалось не менее 24 тысяч человек, из которых погибло не менее 8 тысяч мирных граждан, в том числе более 2 тысяч детей, свыше 7 тысяч военнопленных было зарыто живьем, умерщвлено в газовых камерах и расстреляно.
с чего всё началось
Следственный комитет РФ проводит процессуальную проверку по факту геноцида мирного населения Карело-Финской ССР по расовому признаку в годы Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ведомства.ИА Республика20 апреля в 01:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 16:39, Ашберн
Общество
В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков
Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
Армия и оружие
Российские военные получили два обновленных ракетоносца Ту-160
Казанский авиационный завод передал Министерству обороны РФ два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160 – "Иван Ярыгин" и "Василий Решетников".
Вести.Ru 10:54
Происшествия
Росгвардия проверит жестокое обращение гвардейца с чужим котом
Два источника в ГУ МВД по Москве рассказали РБК, что в полицию Зеленограда обратился 32-летний мужчина, который пожаловался на жестокое обращение с его котом со стороны росгвардейца.
РБК 14:52
Общество
Италия установила новый рекорд по числу выздоровевших от коронавируса
Общее число вылечившихся составило 57 576 граждан. Кроме того, в Италии за сутки скончались 464 пациента.
Газета.Ru 12:34
Происшествия
В Ленобласти водитель сбил женщину с тремя детьми
В четверг, 23 апреля, во второй половине дня водитель ВАЗ 21144 сбил женщину с тремя детьми на трассе Петербург — Свердлово — Всеволожск.
Московский Комсомолец 13:13
Общество
У мусульман начинается священный месяц Рамадан
ОГТРК Ямал-Регион 11:19
Энергетика
Белоруссия договорилась о покупке нефти из Польши
Покупку нефти у других поставщиков Минск начал рассматривать во время многомесячного конфликта с Россией по поводу цен на сырье.
Lenta.ru 10:11
Происшествия
Полицейские могут получить право вскрывать автомобили и оцеплять жилье
В правительстве подготовили новый законопроект, согласно которому полицейским дадут право вскрывать автомобили, ограждать места проведения массовых мероприятий и оцеплять жилые дома.
Российская газета вчера в 03:50
Армия и оружие
Стратегические силы США переведены на режим ЧП в связи с коронавирусом
Командование Стратегических сил США предполагает, что в условиях чрезвычайного положения службу в таком режиме придется продолжать в течение года или более.
Интерфакс 16:27
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в России
Журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, существует ли дата, к которой обязательно отменят режим самоизоляции в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:45
Общество
Верховный суд разъяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
Если госномер не вписан в цифровой пропуск, автовладелец будет признан нарушителем режима самоизоляции и получит штраф в 5 тыс. руб.
Коммерсантъ 21 апреля в 19:23
Интернет
«Яндекс» запустил платформу для смарт-телевизоров
Как пишет «Астера», «Яндекс» запустил свою платформу для смарт-телевизоров DEXP, а последние представлены только в магазинах сети DNS.
Газета DAILY 14:09
Экономика
Путин поручил утвердить льготную ипотеку под 6,5% до 1 мая
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 мая утвердить льготную ипотечную программу, которая позволяет гражданам предоставлять кредиты на приобретение жилья по 6,5% годовых на весь срок.
Телеканал Санкт-Петербург 04:44
Общество
Дефицит пипеток сократил число тестов в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на прошлой неделе сократилось число тестов на коронавирус в столице.
Вести.Ru 12:16
Киберспорт
Red Dead Redemption 2 появится в Xbox Game Pass
Microsoft объявил дату выхода Red Dead Redemption 2 в Xbox Game Pass.
Cyber.sports.ru 09:32
Экономика
Одной из мер поддержки бизнеса в Петербурге могут стать целевые субсидии на заработную плату сотрудникам
Одной из мер поддержки бизнеса в Петербурге могут стать целевые субсидии на заработную плату сотрудникам предприятий среднего и малого бизнеса.
Телеканал Санкт-Петербург 15:59
Общество
«Союзмультфильм» хочет вернуть переданные Японии права на Чебурашку
«Союзмультфильм» хочет вернуть права на использование образа Чебурашки, которые были предоставлены Японии 16 лет назад.
Компания 15:39
Общество
В ВОЗ назвали оптимистичной ситуацию с коронавирусом в Москве
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве в последние три дня вызывает осторожный оптимизм, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Известия 14:43
Общество
Источник назвал июнь крайним сроком карантина в России
Карантин и самоизоляция в России не продлятся дольше июня, сообщил Дождю источник, близкий к оперативному штабу по противодействию коронавирусу в России.
Дождь 11:21
Общество
Маникюрные салоны вновь откроются в Тверской области – губернатор
Маникюрные салоны вновь откроются в Тверской области, но при условии соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических норм.
АиФ Тверь 14:30
Общество
В Москве начали штрафовать за нарушение дистанции в транспорте
В Москве контролеры вместе с сотрудниками полиции начали проверять то, как пассажиры и водители в общественном транспорте соблюдают предписанную социальную дистанцию в 1,5 м. Об этом сообщили РБК в ГКУ «Организатор перевозок» (государственное казенное учреждение, которое занимается организацией и контролем пассажирских перевозок на территории Москвы).
РБК 15:40
Общество
Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам
Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
Известия 08:18
Экономика
Кабмин утвердил программу льготной ипотеки
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о программе льготной ипотеки.
Газета.Ru 15:26
Общество
Собянин считает, что разрешать прогулки москвичам еще рано
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пока рано разрешать прогулки москвичам в условиях самоизоляции.
Коммерсантъ 12:55
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 14:37
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» вновь поменял курс
Возможный трубоукладчик газопровода «Северный поток — 2» судно «Академик Черский» снова поменяло курс.
Телеканал 360° 10:24
Общество
Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска
Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:35
Общество
Лидеры ЕС утвердили программу помощи экономике на €540 млрд
Лидеры 27 стран - членов Евросоюза (ЕС) утвердили экстренную программу помощи европейской экономике объемом в €540 млрд, которая будет запущена 1 июня.
ТАСС 14:13
Общество
Петербуржцам могут запретить остановки по пути на дачи в Ленобласти
Губернатор Александр Дрозденко опасается, что ситуация с COVID-19 в регионе может выйти из-под контроля из-за тысяч дачников, которые в начале мая устремятся на свои загородные участки.
Peterburg2.ru 09:23