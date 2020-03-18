с чего всё началось

Расследование по уголовному делу в отношении бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве молодой аспирантки Анастасии Ещенко, завершено. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Происшествия Глава «Т-Платформ» отпущен из СИЗО Глава «Т-Платформ» отпущен из СИЗО Сегодня Мосгорсуд отпустил из СИЗО под домашний арест директора компании «Т-Платформы» Всеволода Опанасенко и экс-начальника управления связи департамента информационных технологий связи и защиты информации МВД РФ Александра Александрова.

Общество В России выявили 33 новых случая коронавируса В России за сутки зарегистрировано еще 33 больных новым типом коронавируса, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Музыка Московская филармония начинает прямые трансляции концертов без публики "Московская филармония 20 марта начинает прямые трансляции концертов без публики из Концертного зала имени П.И.Чайковского на сайте meloman.ru", - говорится в сообщении.

Происшествия Убившего женщину в суде Первоуральска задержали В Первоуральске полиция задержала мужчину, который в ходе судебного разбирательства убил потерпевшую женщину, сообщает E1.

Политика В Кремле допустили перенос голосования по поправкам к Конституции Москва, 18 марта 2020, 13:53 — REGNUM Голосование по поправке к Конституции России может быть перенесено из-за ситуации с коронавирусом, заявил 18 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Общество Вирусолог назвал новые симптомы коронавируса Почти у двух третей зараженных коронавирусом в какой-то момент на несколько дней пропадало обоняние и вкусовые ощущения, рассказал глава немецкого Институа вирусологии при университетской клинике в Бонне Хендрик Стрик в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Общество Досрочный этап ЕГЭ перенесли на основной период Досрочный этап единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена в 11 классах переносится на основной период – с 25 мая по 29 июня.

Финансы Курс евро превысил 86 рублей впервые с 2016 года В ходе торгов на Московской бирже курс евро к рублю взлетел на 3,76% к уровню закрытия предыдущих торгов и превысил 86 рублей.

Общество Путин заявил о принадлежности 70% россиян к среднему классу Более 70% россиян можно отнести к среднему классу, заявил в интервью ТАСС президент России Владимир Путин со ссылкой на оценку Всемирного банка.

Общество Собянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с призывом перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома и отчитаться о сделанном.

Политика FT: ЕС обвинил РФ в дезинформации по коронавирусу В EEAS уверены, что связанные якобы с РФ фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее писали о ситуации в Сирии и протестах "желтых жилетов" во Франции, переключились на распространение онлайн "дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках".

Технологии Вакцину против коронавируса начали разрабатывать в Петербурге Компания BIOCAD разработает три варианта вакцины, первые испытания на животных начнутся в конце апреля 2020 года.

Политика Косачев призвал к тотальной отмене санкций на фоне коронавируса Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев призвал в среду, 18 марта, в связи с распространением коронавируса и ситуацией на нефтяном рынке отменить все санкции в мире за исключением тех, которые были назначены ООН.

Общество В Москве видеонаблюдение обнаружило около 200 нарушителей карантина В Москве система видеонаблюдения "Безопасный город" обнаружила около 200 нарушителей карантина, пишет Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на начальника городского ГУ МВД Олега Баранова.

Политика Украинский депутат заразился коронавирусом Депутат Верховной рады Сергей Шахов заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.