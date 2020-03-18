Происшествия

Peterburg2.ruPeterburg2.ruСледком завершил расследование уголовного дела историка Соколова

Расследование по уголовному делу в отношении бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве молодой аспирантки Анастасии Ещенко, завершено. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
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По данным
 следствия, говорится в опубликованном заявлении Петренко, Соколов совершил убийство аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Ещенко.
RT на русском05:00

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СК завершил расследование дела историка Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ

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Дело историка Соколова об убийстве аспирантки СПбГУ завершено. Он хочет отказаться от адвоката

Фонтанка.Ру05:24

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Петербургский дневник05:20

Расследование уголовного дела в отношении историка Соколова завершено

Телеканал Санкт-Петербург05:35

СК завершил расследование уголовного дела в отношении историка Соколова

ТАСС05:09

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РИА Новости05:00

Завершилось расследование дела историка Соколова

Газета.Ru05:12
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Происшествия

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