Происшествия
Peterburg2.ruСледком завершил расследование уголовного дела историка Соколова
Расследование по уголовному делу в отношении бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве молодой аспирантки Анастасии Ещенко, завершено. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
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с чего всё началось
По данным следствия, говорится в опубликованном заявлении Петренко, Соколов совершил убийство аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Ещенко.RT на русском05:00
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СКР закончил расследование уголовного дела историка Соколова, убившего студентку-любовницу
КП - Санкт-Петербург05:05
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