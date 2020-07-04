Происшествия
Вести.RuОбвиненного во взятке следователя ЦА СКР отпустили
По словам адвоката, Миниахметову вернули служебное удостоверение, другие документы и личные вещи. Ранее следователю предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере от обвиняемого в уголовном деле.
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с чего всё началось
Следователю Руслану Миниахметову вернули удостоверение СК, личные вещи и отпустили, сообщил РИА Новости его адвокат Константин Трапаидзе. СК обвинил Миниахметова во взяточничестве в особо крупном размере, но заместитель генпрокурора Виктор Гринь отменил постановление о возбуждении уголовного дела.РИА Новости09:23
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