Происшествия
RT на русскомСледователь центрального аппарата СК задержан по делу о взятке
«Возбуждено уголовное дело в отношении следователя центрального аппарата ведомства по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере)», — цитирует Следственный комитет РИА Новости.
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с чего всё началось
Позже уголовное дело было отменено Генеральной прокуратурой. Уголовное дело о получении Русланом Миниахметовым взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) лично возбудил председатель СКР Александр Бастрыкин, к которому поступили материалы из ФСБ России.Коммерсантъ11:56
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Прокуратура отменила решение СК о возбуждении дела против следователя Миниахметова
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