Происшествия
RT на русскомСледователь центрального аппарата СК задержан по делу о взятке
«Возбуждено уголовное дело в отношении следователя центрального аппарата ведомства по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере)», — цитирует Следственный комитет РИА Новости.
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с чего всё началось
Ранее СК России сообщил, что следователь якобы получил взятку в особо крупном размере от обвиняемого за принятие решений, которые входят в его полномочия.Вести.Ru15:06
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Коронавирус мутировал и стал заразнее, предупреждает международная группа ученых.
Газета.Ru 06:31