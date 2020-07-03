с чего всё началось

«Возбуждено уголовное дело в отношении следователя центрального аппарата ведомства по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере)», — цитирует Следственный комитет РИА Новости.

Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о взятке

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