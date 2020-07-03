Происшествия

RT на русскомRT на русскомСледователь центрального аппарата СК задержан по делу о взятке

«Возбуждено уголовное дело в отношении следователя центрального аппарата ведомства по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере)», — цитирует Следственный комитет РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать587
с чего всё началось
Ранее СК России сообщил
, что следователь якобы получил взятку в особо крупном размере от обвиняемого за принятие решений, которые входят в его полномочия.
Вести.Ruвчера в 15:06

Подробнее о событии

Заместитель генпрокурора отменил уголовное дело, возбужденное Александром Бастрыкиным

Коммерсантъвчера в 19:03

Адвокат: следователя СК Миниахметова задержали из-за показаний о взятке от осужденного

ТАССвчера в 19:25

Генпрокуратура отменила дело против следователя ЦА СКР

РЕН ТВвчера в 13:36

Адвокат раскрыл детали задержания следователя СКР по делу о взятке

РБКвчера в 16:40

Генпрокуратура отменила постановление об уголовном деле в отношении следователя СКР

Интерфаксвчера в 14:54

Полковника СКР Руслана Миниахметова, задержанного по подозрению в получении крупной взятки, отпустили

Эхо Москвывчера в 19:08

Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о взятке

РИА Новостивчера в 12:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 00:41, Ашберн
Общество

Спасатель назвал безопасные места во время грозы

Газета.Ru вчера в 19:32
2
Политика

Разведка США заявила об отсутствии доказательств сговора России и талибов

Американский Национальный совет по разведке подготовил меморандум, в котором говорится об отсутствии прямых доказательств сговора России с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России) в Афганистане.
Lenta.ru вчера в 23:25
3
Происшествия

Адвокат Ефремова пояснил свои слова о непризнании актером вины в ДТП

REGNUM вчера в 11:44
5,1K
Шоу-бизнес

Опубликованы фото с тайной свадьбы Андрея Макаревича

Четвертая свадьба лидера «Машины времени» Андрея Макаревича прошла аж полгода назад, но фото с нее свет увидел только сейчас.
Super.ru 02 июля в 15:36
21
Общество

Технолог назвал опасные ошибки в приготовлении яиц

Московский Комсомолец вчера в 23:54
Фигурное катание

Авербух отреагировал на решение Медведевой тренироваться у Буяновой

Нева Спорт вчера в 06:32
Общество

67 случаев коронавируса выявлены за сутки в Кузбассе

За минувшие сутки в Кузбассе выявлено 67 новых пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция».
Evo-rus.com вчера в 06:44
149
Политика

Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам

Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 02 июля в 08:10
7,3K
Шоу-бизнес

Геннадий Хазанов попал в больницу из-за проблем с сердцем

По информации РЕН ТВ, 74-летнего народного артиста доставили в отделение кардиологии, у него наблюдались симптомы проблем с сердцем.
Известия вчера в 20:46
4
Политика

Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском 02 июля в 09:03
1,3K
Политика

В Рязанской области выявлено более 100 тыс. «аномальных» бюллетеней

На прошедшем голосовании по поправкам в Конституцию в Рязанской области статистическими методами выявлено 109 тыс. аномальных голосов.
YA62.ru вчера в 16:37
23
Недвижимость

В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил двукратно увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости.
RT на русском 00:00
Общество

В России 1 июля хотят сделать выходным праздничным днем

В Госдуме предложили сделать 1 июля праздничным нерабочим днем в честь новой Конституции.
Pro Город НН вчера в 12:45
256
Авто

Lamborghini показала скоростную яхту стоимостью 235 миллионов рублей

Цена яхты по текущему курсу составила 235 миллионов рублей.
АБН вчера в 16:44
17
Общество

В США зарегистрирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом

В США за сутки коронавирусом заразились 57,5 тыс. человек — это самый высокий показатель с начала пандемии, передает The Washington Post.
Коммерсантъ вчера в 22:54
58
Происшествия

Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене

Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 02 июля в 06:14
561
Общество

Повторный пик коронавируса начался в некоторых странах, сообщили в ВОЗ

В некоторых государствах наблюдается новый пик заболевания коронавирусной инфекцией.
Мойка78 вчера в 20:38
36
Происшествия

Суд в Татарстане отменил приговор по делу об изнасиловании ребенка

Газета.Ru вчера в 06:42
134
Политика

Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов

Газета.Ru вчера в 13:33
5,9K
Здоровье

В Якутске зафиксировали резкий рост заболеваемости коронавирусом

С конца июня количество заболевших коронавирусом в Якутске растет: 30 июня было подтверждено 33 случая заражения, за минувшие сутки — 49 заразившихся.
ИА Красная Весна 00:31
1
Гаджеты

IPhone 12 получит крутую камеру, но выйдет только в ноябре

iXBT.com 00:03
Наука

Разработана формула для сравнения возраста человека и собаки

Во время изучения молекулярных изменений в геноме с течением времени американскими учеными была разработана формула, которая способна более точно сравнить возраст собаки и человека.
Rusargument 02 июля в 16:55
27
Общество

Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца

Если случаи заражения среди пациентов медучреждения были зафиксированы, сотрудники получат по 35 тыс.
Цензуры.Нет вчера в 15:31
75
Армия и оружие

РФ продемонстрировала используемое в Сирии оружие

Использовать на территории САР «Искандер-М» начали в 2017 году. Оружие оказалось действенным во время борьбы с террористами.
RuNews24.ru вчера в 00:52
43
Энергетика

Биржевая цена бензина марки Аи-95 обновила рекорд

Третий раз за неделю оптовая цена на автомобильный бензин марки "Премиум-95" (Аи-95) обновляет рекорд на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).
Российская газета 02 июля в 09:58
1K
Политика

Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях над нацизмом

Посол США в России Джон Салливан объяснил, что отсутствие упоминания СССР в сообщении Белого дома в Twitter о победе над нацизмом не было направлено на переписывание истории и попытки принизить роль советских войск.
ТАСС вчера в 05:06
374
Происшествия

Правозащитники попросили главу Следственного комитета возбудить уголовное дело из-за гибели чеченки Мадины Умаевой

Эхо Москвы вчера в 12:01
1
Религия

Лишенный сана схиигумен Сергий отказался покидать монастырь

Отец Сергий (Романов), которого церковный суд лишил сана, в новом видеообращении заявил, что отказывается покидать Среднеуральский женский монастырь.
ТАСС вчера в 10:02
1,9K
Футбол

Атлетико — Мальорка 3:0

Metaratings вчера в 17:55
Общество

ПФР разъяснил россиянам новый порядок выплаты пенсий в июле

Как сообщили в пресс-службе ПФР, новый порядок оформлений, перерасчета и назначения пенсий начнет действовать в июле.
iReactor вчера в 13:30
7
Как работают Яндекс.Новости?
Главное