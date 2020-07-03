Происшествия

RT на русскомRT на русскомСледователь центрального аппарата СК задержан по делу о взятке

«Возбуждено уголовное дело в отношении следователя центрального аппарата ведомства по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере)», — цитирует Следственный комитет РИА Новости.
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с чего всё началось

Старший следователь по особо важным делам СКР задержан за взятку

В СКР, не называя имени обвиняемого, сообщили, что ГСУ возбуждено уголовное дело о получении взятки в отношении следователя центрального аппарата ведомства.
Коммерсантъ11:56

Подробнее о событии

Следователь центрального аппарата СК задержан по обвинению в получении взятки

ТАСС12:04

За взятку задержан следователь при Бастрыкине, ведший дело Навального

Московский Комсомолец12:17

Следователя центрального аппарата СК обвинили в получении взятки

РБК12:15

Стала известна личность задержанного следователя ЦА СК РФ

РЕН ТВ12:08

В Москве по делу о взятке задержали следователя, который вел дела «Кировлеса» и Сугробова

Интерфакс12:56

Следователя СК обвинили в получении взятки

РИА Новости12:03

Старший следователь по особо важным делам СКР задержан за взятку

Коммерсантъ11:56
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Единоборства

Соперник Хабиба Нурмагомедова назвал его отца легендой

Сожалею о смерти легендарного Абдулманапа Нурмагомедова. Хабиб, твой отец ушел с сердцем, наполненным гордостью.
РБК 13:43
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Ведомости 07:34
4,4K
Общество

Прокурор запросил шесть лет колонии для журналистки Прокопьевой

News.ru 05:17
817
Общество

Роспотребнадзор запретил детский отдых за пределами регионов

Детский организованный отдых разрешили только в пределах своих регионов.
BFM.ru 13:12
22
Спорт

Названа дата выхода Horizon Zero Dawn на ПК

Нидерландская студия Guerrilla Games объявила дату релиза Horizon Zero Dawn - одного из главных эксклюзивов для PlayStation 4 последних лет - на ПК.
Вести.Ru 13:19
3
Политика

Памфилова и Песков прокомментировали голосование против поправок в НАО

Нежелание принимать поправки к Конституции жителями НАО прокомментировал и пресс-секретарь президента РФ Димитрий Песков.
Пятый канал вчера в 08:22
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Культура

В Москве умер старейший актер театра Российской армии Александр Петров

Телеканал Санкт-Петербург 10:35
6
Происшествия

СК возбудил дело после повреждения газопровода в Самарской области

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности после аварии на газопроводе в Самарской области, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
РИА Новости 06:27
137
Шоу-бизнес

Дочь Глюкозы два года скрывалась за певицей-мультяшкой

Дочь певицы Глюкозы Лида два года скрывалась за певицей-мультяшкой под псевдонимом Lidus.
РЕН ТВ 05:29
Общество

В Тюменской области до 21 июля продлили режим повышенной готовности

В регионе продолжит действовать масочный режим. С 8 июля в общественном транспорте будет запрещено находится без маски.
Муксун.fm 11:51
12
Общество

В Петербурге отмечается «ожидаемый» рост заболеваемости коронавирусом

Башкетова уточнила, что пока регион продолжает выходить из ограничений и небольшой рост заболеваемости COVID-19 не повлияет на это.
FlashNord 07:48
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Транспорт

В метро Москвы остановили движение на Филевской линии

«На Филевской линии временно нет движения поездов от станции «Киевская» до станции «Багратионовская» из-за дерева на пути», — сообщили в пресс-службе.
РБК 13:47
Общество

Выпускники московских школ сдали первый ЕГЭ

Московские выпускники сдали ЕГЭ по географии, литературе и информатике, на эти экзамены зарегистрировались около 25 тысяч выпускников, результаты станут известны не позднее 15 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
РИА Новости 10:48
27
Единоборства

Абдулманап Нурмагомедов умер от коронавируса, пережив два инсульта

Абдулманап Нурмагомедов умер от осложнений, вызванных коронавирусом, об этом завил глава Цумадинского района.
Российский Диалог 10:28
15
Игры

Epic Games Store передумал бесплатно раздавать игру Conan Exiles

REGNUM 01:02
25
Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Коммерсантъ 11:21
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Экономика

В России усилят контроль за наличными средствами компаний

В России введут серьезный контроль за операциями юридических лиц с наличными средствами.
Компания вчера в 23:59
5
Политика

Новым премьером Франции стал курировавший снятие карантина Жан Кастекс

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил премьер-министром Жана Кастекса, который ранее был замруководителя администрации Елисейского дворца.
Аргументы и Факты 07:54
Общество

ФАС возбудила дело против производителя Ariel из-за капсул для стирки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дело против ООО «Проктер энд Гэмбл дистрибуторская компания» из-за разницы в качестве капсул Ariel для стирки в России и Евросоюзе, говорится в Telegram-канале ведомства.
Ведомости 10:58
20
Политика

В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
Известия 04:30
1,6K
Футбол

Буффон хочет окончить школу после завершения карьеры

Голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон признался, что собирается окончить школу по завершении карьеры футболиста.
Чемпионат 12:35
Технологии

В WhatsApp добавят пять новых функций

Приложение WhatsApp скоро претерпит несколько крупных обновлений. В течение нескольких следующих недель появится сразу пять новых функций.
Piter.tv 01:00
58
Футбол

«Арсенал» выкупил у «Зенита» трансфер Лесового

Советский спорт 10:55
Шоу-бизнес

Геннадий Хазанов опроверг информацию о срочном вызове врачей

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов чувствует себя хорошо, врачей не вызывал. Об этом он сообщил ТАСС в пятницу.
ТАСС 13:51
Политика

Путин назвал принятие поправок в Конституцию волей народа

Поправки в Конституцию страны вступают по воле народа, заявил президент России Владимир Путин.
iReactor 08:39
29
Политика

Производитель мороженого «Радуга» опроверг отношение продукции к ЛГБТ

Цвет мороженного «Радуга» не имеет отношения к ЛГБТ и не подразумевает скрытую пропаганду нетрадиционных ценностей.
Известия 13:58
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Здоровье

В Монголии выявили два случая бубонной чумы

В Западной Монголии, рядом с границей РФ, выявлена вспышка смертельно опасной инфекции – бубонной чумы.
Evo-rus.com 01:13
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Политика

В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами

Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия 01 июля в 13:58
1,5K
Происшествия

Правозащитники попросили главу Следственного комитета возбудить уголовное дело из-за гибели чеченки Мадины Умаевой

Эхо Москвы 12:01
Футбол

«Локомотив» заявил о готовности обменять Миранчука на Лаксальта

По словам Джанлуке Ди Марцио (итальянский журналист), москвичи могли бы обменять футболиста полузащиты Алексея Миранчука на уругвайского хавбека Диего Ласкальта.
CT news 12:13
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